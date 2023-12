Un'immagine appena scoperta svela i resti di supernova con un dettaglio senza precedenti

La NASA ha rilasciato un’immagine rivoluzionaria del resto della supernova Cassiopeia A (Cas A), che mostra i resti di una stella esplosa 343 anni fa. Catturata dal telescopio spaziale James Webb, questa immagine offre la più alta risoluzione di Cas A fino ad oggi. Situata a 11,000 anni luce di distanza nella famosa costellazione settentrionale di Cassiopea, a forma di W, Cas A si estende su 10 anni luce.

A differenza delle precedenti osservazioni effettuate da osservatori terrestri e spaziali come l'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA, il telescopio spaziale Hubble e il telescopio spaziale Spitzer, la nuova immagine è stata scattata utilizzando la fotocamera a infrarossi vicini di Webb (NIRCam), che percepisce leggero come il calore. Questa capacità unica ha consentito di raccogliere dati a nuove lunghezze d'onda, ottenendo sorprendenti assegnazioni di colori assegnate a diversi filtri da NIRCam.

Confrontando un'immagine precedente catturata dal Mid-Infrared Instrument (MIRI) di Webb con la nuova versione NIRCam, si osservano sottili ma significative differenze di colore. Queste variazioni derivano dalle diverse lunghezze d’onda alle quali si illuminano le tracce di calore. MIRI mostra le regioni esterne del guscio interno, con l'onda d'urto della supernova che si scontra con il gas emesso in precedenza, apparendo nei toni dell'arancione e del rosso. D'altro canto, NIRCam fornisce un aspetto smokey meno distinto.

L'immagine NIRCam rivela anche una caratteristica affascinante sotto forma di una macchia situata nell'angolo in basso a destra. Si ritiene che questa massa, situata a circa 170 anni luce dietro il resto della supernova, sia un'eco di luce derivante dall'esplosione della stella. La polvere nell'eco emette un bagliore mentre si raffredda, e questo particolare eco è stato affettuosamente soprannominato "Baby Cas A." Tuttavia, nell'immagine NIRCam si possono osservare anche echi di luce più piccoli.

In particolare, i documenti storici mostrano che nel 1181 gli astronomi in Cina e Giappone avvistarono una “guest star” in Cassiopea che rimase per 185 giorni prima di scomparire. La caratteristica forma a W di Cassiopea la rende facilmente riconoscibile dall'emisfero settentrionale. Essendo una costellazione circumpolare, Cassiopea è quasi sempre visibile nel cielo notturno dell'emisfero settentrionale.

Il rilascio di questa straordinaria immagine non solo rappresenta un importante passo avanti nella nostra comprensione dei resti di supernova, ma invita anche gli osservatori delle stelle a godersi le meraviglie dell’universo. Con il cielo limpido e gli occhi spalancati, ci si può meravigliare della bellezza e dei misteri svelati dal telescopio spaziale James Webb.