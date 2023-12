Voyager 1 lotta con problemi di comunicazione

By

Riepilogo: La navicella spaziale Voyager 1 della NASA, lanciata nel 1977 e attualmente a oltre 15 miliardi di miglia dalla Terra, sta riscontrando problemi di comunicazione a causa di un problema tecnico del computer. Gli ingegneri stanno lavorando per risolvere il problema facendo riferimento a manuali vecchi di decenni. La Voyager 1 e la sua nave gemella, Voyager 2, sono state attive più a lungo di qualsiasi altro veicolo spaziale nella storia, presentando sfide uniche per il team della missione.

La NASA ha annunciato martedì che la Voyager 1, l'iconica sonda spaziale, sta incontrando difficoltà nel rimandare dati scientifici e ingegneristici sulla Terra. Il problema risiede in uno dei tre computer di bordo della navicella, che causa un'interruzione della comunicazione. Gli ingegneri hanno consultato vecchi manuali risalenti al momento del lancio della Voyager 1 per trovare una soluzione all'attuale situazione difficile della missione iniziata 46 anni fa.

Il sistema dati di volo (FDS) della Voyager 1 raccoglie dati dai suoi strumenti e monitora la salute del veicolo spaziale. Queste informazioni vengono combinate e trasmesse alla Terra attraverso l'unità di modulazione della telemetria (TMU). Tuttavia, FDS e TMU stanno attualmente riscontrando problemi di comunicazione, con conseguente trasmissione di dati in codice binario ripetitivi.

La NASA ha tentato di riavviare l'FDS per risolvere il problema, ma non ha ripristinato la capacità della navicella di inviare dati utilizzabili. Di conseguenza, la squadra della missione sta adottando ulteriori precauzioni per evitare conseguenze indesiderate quando si inviano comandi alla Voyager 1.

La posizione distante della Voyager 1 aggiunge ulteriore sfida, poiché occorrono circa 22.5 ore affinché i comandi raggiungano la navicella spaziale e affinché la squadra riceva una risposta. Questo ritardo significa che possono essere necessarie fino a 45 ore per determinare se un comando è stato efficace.

Nonostante questi intoppi nelle comunicazioni, Voyager 1 rimane la missione operativa più lunga della NASA e ha raggiunto traguardi notevoli. È entrato nello spazio interstellare nel 2012, diventando il primo oggetto creato dall’uomo a farlo, e ha viaggiato più lontano dalla Terra rispetto a qualsiasi altro veicolo spaziale.

La dedizione del team della NASA e il loro affidamento alla documentazione storica evidenziano la resilienza della Voyager 1, una testimonianza dell’ingegno umano e del duraturo spirito di esplorazione di fronte alle sfide tecnologiche.