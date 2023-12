L'antico Marte: prove dell'acqua e del potenziale per la vita

By

Gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory della NASA hanno fatto una scoperta straordinaria che fa luce sull'antica storia di Marte. Il rover Perseverance, che esplora il Pianeta Rosso dal febbraio 2021, sta ora attraversando il cratere Jezero, scoprendo prove della presenza di acqua e del potenziale per la vita.

In un recente concept artistico animato pubblicato dalla NASA, viene raffigurata l'acqua che attraversa il bordo del cratere Jezero miliardi di anni fa. Questo afflusso di acqua ha portato depositi di sedimenti, portando infine alla formazione di un delta. Gli scienziati hanno costruito attentamente una linea temporale per la formazione del cratere e hanno identificato tre periodi distinti in cui l'acqua ha inondato il bordo.

La missione di Perseverance è esplorare l'astrobiologia di Marte e indagare le aree che può raggiungere. Il rover ha recentemente intrapreso un'indagine dettagliata di un antico lago marziano, situato all'interno dell'antico delta del fiume del cratere Jezero. Nella zona conosciuta come “Lefroy Bay”, gli scienziati hanno raccolto un campione contenente una quantità significativa di silice a grana fine. Questa sostanza, che è in grado di preservare i fossili sulla Terra, ha il potenziale per preservare la vita antica su Marte.

Secondo Ken Farley, uno scienziato del progetto Caltech, la selezione di Jezero come sito di atterraggio per Perseverance si è basata su una conoscenza approfondita della storia geologica del cratere. Svelando la storia delle fasi lacustri e fluviali, gli scienziati sperano di ottenere preziose informazioni sul passato del pianeta e sulle condizioni che potrebbero aver sostenuto la vita.

Guardando al futuro, la NASA prevede di collaborare con l’Agenzia spaziale europea nelle future missioni su Marte. Queste missioni mirano a raccogliere campioni sigillati dal Pianeta Rosso e riportarli sulla Terra per ulteriori analisi. Questo esame approfondito dei materiali marziani fornirà una comprensione più profonda del potenziale abitativo del pianeta e dell’esistenza di vita antica.

Mentre il rover Perseverance celebra il suo millesimo giorno su Marte, ogni nuova scoperta ci avvicina a svelare i misteri del nostro pianeta vicino e a rispondere all’annosa domanda: c’è vita oltre la Terra?