NEOWISE: la straordinaria eredità di un telescopio spaziale a infrarossi

Il NEOWISE della NASA, il telescopio spaziale a infrarossi che ha cercato asteroidi e comete, ha avuto un decennio ricco di successi e risultati. Da quando la sua missione riattivata è iniziata nel 2013, NEOWISE ha fatto scoperte rivoluzionarie, osservato oltre 3,000 oggetti vicini alla Terra, rafforzato le strategie internazionali di difesa planetaria e ha svolto un ruolo vitale nel supportare altre missioni della NASA. Tuttavia, il telescopio spaziale sta ora affrontando la sua fine a causa della crescente attività solare, che ne sta interrompendo l’orbita e lo sta spingendo più vicino alla terra.

Ogni 11 anni, il Sole attraversa un ciclo di intensa attività chiamato massimo solare, caratterizzato da maggiori eruzioni solari ed espulsioni di massa coronale. Questi eventi riscaldano l’atmosfera terrestre, provocandone l’espansione e creando una maggiore resistenza sui satelliti come NEOWISE. Con il Sole che si avvicina al suo prossimo massimo, il telescopio spaziale non è più in grado di mantenere la sua orbita sopra l’atmosfera.

Joseph Masiero, vice ricercatore principale di NEOWISE, riconosce che la missione ha pianificato questo risultato. Spiega: “Dopo diversi anni di calma, il Sole si sta risvegliando. Siamo in balia dell’attività solare e, senza alcun mezzo per mantenerci in orbita, NEOWISE sta lentamente tornando a spirale verso la Terra”.

Il viaggio di NEOWISE è iniziato nel 2009 quando ha riproposto una missione precedente chiamata Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Sebbene WISE abbia raggiunto il suo obiettivo di condurre un'indagine a infrarossi in tutto il cielo, alla fine è stato messo in ibernazione nel 2011. Tuttavia, senza refrigerante criogenico, la navicella spaziale poteva ancora osservare asteroidi e comete vicini alla Terra riscaldati dal Sole. Nel 2013, la NASA ha riattivato la navicella spaziale come NEOWISE, concentrandosi sull'aiuto agli sforzi di difesa planetaria e sullo studio di questi oggetti in dettaglio.

NEOWISE ha dato un contributo significativo alla caratterizzazione degli asteroidi vicini alla Terra, scoprendone oltre 3,000 e perfezionando le loro orbite. Ha inoltre scoperto 25 comete, inclusa la spettacolare cometa NEOWISE, che era visibile ad occhio nudo nel 2020. Nonostante la sua imminente scomparsa, NEOWISE lascia dietro di sé un vasto archivio di dati che continuerà a far avanzare la scienza dell'universo a infrarossi.

Basandosi sull'eredità di NEOWISE, la NASA ha in programma il telescopio spaziale a infrarossi di prossima generazione chiamato NEO Surveyor, il cui lancio è previsto per il 2027. Questa missione cercherà oggetti impegnativi vicini alla Terra che sono difficili da rilevare e studiare, approfondendo la nostra comprensione di questi oggetti potenzialmente pericolosi. corpi celesti pericolosi.

Sebbene sia agrodolce vedere la fine della missione di NEOWISE, è chiaro che i suoi contributi alla difesa planetaria e alla ricerca scientifica avranno un impatto duraturo. Come giustamente afferma Masiero, “NEOWISE ha un vasto archivio, che copre un periodo di tempo molto lungo, che inevitabilmente farà avanzare la scienza dell’universo a infrarossi molto tempo dopo che la navicella spaziale sarà scomparsa”.