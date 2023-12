Il nuovo catalogo rivela 294 pulsar che emettono raggi gamma, espandendo la nostra comprensione dell'Universo

By

Il telescopio spaziale a raggi gamma Fermi della NASA, in collaborazione con un team internazionale di astronomi, ha pubblicato un catalogo innovativo che mostra 294 pulsar che emettono raggi gamma, con altre 34 in attesa di conferma, secondo un rapporto della NASA. Questa scoperta rappresenta un notevole aumento di 27 volte del numero di pulsar conosciute prima del lancio della missione di Fermi nel 2008.

Le pulsar, che sono un tipo di stelle di neutroni, sono ciò che resta di soli massicci esplosi come supernove. Nonostante le loro piccole dimensioni, questi oggetti delle dimensioni di una città possiedono una massa immensa, che li rende un argomento affascinante da studiare per gli astronomi. Il catalogo completo, pubblicato su The Astrophysical Journal Supplement, è il risultato di uno sforzo di collaborazione di 170 scienziati di tutto il mondo.

Il catalogo non solo fornisce ampie informazioni sulle pulsar di raggi gamma conosciute, ma funge anche da catalizzatore per nuove strade di esplorazione. Questa scoperta dimostra il ruolo fondamentale che il telescopio di Fermi ha svolto nell'ampliare la nostra comprensione dei fenomeni celesti.

Le pulsar a raggi gamma emettono stretti fasci di energia che ruotano come un faro. Quando questi raggi si intersecano con la Terra, gli astronomi rilevano gli impulsi di emissione. Il Large Area Telescope di Fermi eccelle nel rilevare i raggi gamma, che hanno livelli di energia miliardi di volte superiori alla luce visibile.

È interessante notare che solo il 10% circa delle pulsar conosciute è stato osservato pulsare nei raggi gamma, rendendo la scoperta di Fermi ancora più significativa. Il catalogo comprende una vasta gamma di pulsar, comprese le pulsar millisecondo (MSP) come J1824-2452A, che gira circa 328 volte al secondo nonostante la sua età di circa 30 milioni di anni.

Il catalogo esplora anche i sistemi binari che coinvolgono le pulsar, facendo luce sul paradosso della rotazione dell’età. Le pulsar in prossimità delle stelle normali possono estrarre materia dalle loro compagne, accelerando potenzialmente la loro rotazione. I sistemi “ragno”, noti come redback o vedove nere, forniscono preziose informazioni sulle complesse dinamiche delle interazioni delle pulsar con le loro compagne.

Una pulsar particolarmente degna di nota nel catalogo è J1555-2908, una pulsar vedova nera che potrebbe aver catturato un pianeta di passaggio nella sua rete gravitazionale. Inoltre, le pulsar di transizione come J1023+0038 mostrano flussi di gas irregolari, che formano dischi attorno alla stella di neutroni e causano fluttuazioni nella luce ottica, nei raggi X e nei raggi gamma.

Le scoperte di Fermi si estendono oltre la nostra galassia. Nel 2015, il telescopio ha trovato la prima pulsar di raggi gamma nella vicina Grande Nube di Magellano. Nel 2021, gli astronomi hanno svelato un gigantesco bagliore di raggi gamma proveniente da una magnetar, un diverso tipo di stella di neutroni, situata nella galassia dello Scultore, a circa 11.4 milioni di anni luce di distanza.

Poiché Fermi continua a essere in prima linea nell’esplorazione spaziale, questo ultimo catalogo ne evidenzia l’impatto duraturo, fornendo agli astronomi preziose informazioni sul regno dinamico ed enigmatico delle pulsar e delle stelle di neutroni.

FAQ

Cos'è il telescopio spaziale a raggi gamma Fermi?

Il Fermi Gamma-ray Space Telescope è un osservatorio della NASA progettato per studiare le emissioni di raggi gamma ad alta energia provenienti da fonti celesti.

Cosa sono le pulsar?

Le pulsar sono stelle di neutroni rotanti altamente magnetizzate che emettono fasci di radiazioni che possono essere rilevati come impulsi di emissione.

Cos’è l’astronomia dei raggi gamma?

L'astronomia a raggi gamma è la branca dell'astronomia che studia l'universo utilizzando i raggi gamma, che sono la forma di radiazione elettromagnetica a più alta energia.

Perché le pulsar a raggi gamma sono significative?

Le pulsar a raggi gamma forniscono informazioni uniche sulla fisica estrema e sulla dinamica delle stelle di neutroni. È stato osservato che solo una piccola frazione delle pulsar conosciute emettono raggi gamma, rendendo il loro studio particolarmente intrigante.

Cos'è una pulsar al millisecondo?

Una pulsar millisecondo è una stella di neutroni in rapida rotazione che completa più rotazioni al secondo. Si pensa che siano il risultato del trasferimento di massa da una stella compagna, che aumenta la loro velocità di rotazione.

