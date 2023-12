Il curioso caso dei pomodori spaziali scomparsi: svelato un mistero lunare

By

L’esplorazione dello spazio ha aperto la strada a vari progressi scientifici e scoperte tecnologiche. Tuttavia, negli ultimi tempi, un caso misterioso ha catturato l'attenzione del mondo: i pomodori spaziali scomparsi. Tutto è iniziato quando un paio di pomodori sono scomparsi dalla Stazione Spaziale Internazionale all’inizio di quest’anno.

Inizialmente i sospetti ricaddero sull'astronauta della NASA Frank Rubio, l'ultima persona ad aver visto i pomodori. Tuttavia, Rubio ha negato con veemenza qualsiasi addebito, sostenendo di averli conservati al sicuro all'interno di un sacchetto di plastica in un punto designato sulla ISS. Con sua sorpresa, al suo ritorno, sia il sacchetto che i pomodori erano scomparsi, apparentemente portati via a causa delle condizioni di microgravità.

Mesi dopo, durante il webcast del 25° anniversario della ISS, l'astronauta della NASA Jasmin Moghbeli rivelò una svolta nel caso. Con stupore di tutti, i resti degli sfuggenti pomodori furono trovati all'interno della borsa esatta che Rubio aveva usato. Sebbene disidratati e leggermente schiacciati, non sono stati rilevati segni di crescita microbica o fungina.

Questo incidente fa luce sull’importanza di coltivare cibo fresco durante le missioni spaziali di lunga durata. Gli astronauti fanno affidamento principalmente su pasti preconfezionati e l’accesso a prodotti appena coltivati ​​può migliorare notevolmente il loro benessere mentale e fisico. Inoltre, lo sviluppo di strutture di crescita efficienti svolge un ruolo vitale nella pianificazione di spedizioni umane estese verso lontane destinazioni celesti, poiché non è pratico trasportare quantità eccessive di cibo preconfezionato.

Le piante di pomodoro, quindi, diventeranno probabilmente parte integrante delle future missioni nello spazio profondo. Ciononostante, la NASA deve trarre insegnamento da questo peculiare incidente e lavorare per garantire la conservazione degli alimenti in modo più efficace. Il mistero dei pomodori spaziali scomparsi potrebbe essere risolto, ma la ricerca per una produzione alimentare spaziale sostenibile continua a svolgersi.