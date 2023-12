Nuove intuizioni su Marte: svelare l'orizzonte alieno

Una nuova straordinaria immagine dell'orizzonte marziano, catturata dall'orbiter Odyssey della NASA, ha aperto entusiasmanti possibilità per i futuri astronauti che un giorno potrebbero esplorare il misterioso pianeta rosso. Questo risultato, in preparazione da mesi, offre agli scienziati una prospettiva unica che consente loro di fare confronti illuminanti tra Marte e la Terra.

In un'impresa di coordinamento tecnico, il sistema di imaging a emissione termica (THEMIS) dell'orbiter Odyssey ha scattato meticolosamente una serie di 10 immagini, che sono state poi unite insieme per creare una vista panoramica. Questo punto di osservazione senza precedenti, simile a quello a cui vedrebbero gli astronauti in orbita su Marte, offre uno sguardo impareggiabile sul paesaggio ultraterreno del pianeta.

L'astronomo Jonathon Hill dell'Arizona State University ha espresso il suo entusiasmo, affermando: "Nessun veicolo spaziale su Marte ha mai avuto questo tipo di visione prima". Tuttavia, raggiungere una tale prospettiva non è stato un compito da poco. THEMIS, fissato in posizione sul ventre dell'orbiter, ha richiesto l'inclinazione fisica dell'intero veicolo spaziale di 90 gradi per catturare l'immagine. Mantenere quella posizione per l'intera orbita, durante la quale sono state scattate le immagini, ha lasciato l'orbiter fuori contatto con la Terra per diverse ore.

La fotografia risultante mostra la superficie intrigante e sterile di Marte, crivellata di crateri, svelando al contempo la delicata atmosfera con ciuffi di nuvole e foschia di polvere sospesa. Oltre al suo valore estetico, THEMIS, essendo una termocamera, fornisce dati critici sulla temperatura dei suoi soggetti, consentendo agli scienziati di studiare le nuvole del pianeta. Marte presenta sia nubi di ghiaccio d’acqua, simili alla Terra, sia nubi di ghiaccio di anidride carbonica, offrendo preziose informazioni sul funzionamento dell’atmosfera marziana.

Inoltre, l'immagine presenta inaspettatamente un fotobomber: la luna di Marte chiamata Phobos. La luna a forma di patata, in orbita attorno a Marte ogni 7.65 ore, funge da fonte di fascino per gli scienziati che ne indagano le misteriose origini. Ogni informazione raccolta su Phobos contribuisce a svelarne la natura enigmatica.

Il successo di questo sforzo ha ispirato i ricercatori a continuare a studiare l’orizzonte marziano. Scattando ulteriori immagini in diversi periodi dell'anno, il team spera di osservare come l'atmosfera di Marte fluttua con il mutare delle stagioni. Forse, in futuro, potremmo persino intravedere lo sfuggente bagliore notturno verde di Marte. Le possibilità sono vaste quanto i cieli alieni sul pianeta rosso.

