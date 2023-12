Titolo: Spettacolare rientro della navicella spaziale Orion della NASA: uno sguardo al futuro dell'esplorazione spaziale

By

Trama: La navicella spaziale Orion della NASA ha stupito il mondo con filmati strabilianti del suo rientro nell'atmosfera terrestre durante la missione Artemis 1. Questa missione senza equipaggio ha segnato il primo passo della NASA verso il ritorno degli esseri umani sulla Luna e infine su Marte. La navicella spaziale, viaggiando all'incredibile velocità di 11 chilometri al secondo, ha messo in mostra le sue capacità mentre saltava con grazia attraverso l'atmosfera come una pietra su un lago. Il filmato, condiviso dall'account Orion Spacecraft della NASA, è diventato virale, catturando l'immaginazione del pubblico e accendendo l'entusiasmo per le future attività di esplorazione spaziale.

Durante la missione Artemis 1, Orion completò con successo un viaggio di 1.4 milioni di miglia, trascorrendo 25.5 giorni nello spazio, inclusi sei giorni in orbita lunare. La missione è servita come test cruciale per il sistema di lancio spaziale della NASA, che svolgerà un ruolo fondamentale nelle future missioni con equipaggio. Con 16 telecamere a bordo, la navicella spaziale ha documentato meticolosamente ogni momento del suo rientro.

Le riprese video rivelano bagliori causati dalla combustione di nastri a bassa emissività e dall'attivazione dei propulsori di controllo. Gli esperti hanno chiarito che i frammenti osservati non sono lo scudo termico ablativo ma piuttosto il nastro bruciante continuo proveniente dalla superficie della navicella. I cambiamenti improvvisi e i pennacchi catturati nel video sono il risultato dell'attivazione dei propulsori di controllo.

Questo processo di rientro, noto come "salta", ha dimostrato la capacità di Orion di navigare e controllare la sua discesa, consentendo alla NASA di scegliere strategicamente il luogo di atterraggio della navicella spaziale. Utilizzando la tecnica skip entry, Orion mira ad atterrare più vicino alla costa degli Stati Uniti per operazioni di recupero efficienti.

Il viaggio inaugurale di Orion lo portò più lontano dalla Terra di qualsiasi veicolo spaziale costruito per l'esplorazione umana, raggiungendo una distanza di 434,500 chilometri (270,000 miglia). Questa straordinaria impresa pone le basi per le future missioni e apre la strada ai voli con equipaggio. Il successo della missione Artemis 1 ha posto le basi per l’imminente missione Artemis II, dove la NASA prevede di inviare un equipaggio a bordo di Orion nel novembre 2024.

Le maestose riprese del rientro di Orione testimoniano l'ingegno umano e ampliano i confini dell'esplorazione spaziale. Mentre la NASA continua a svelare i misteri dell’universo, anticipiamo con impazienza il prossimo capitolo del nostro viaggio verso la Luna e oltre.