La NASA addestrerà un astronauta indiano per la missione sulla Stazione Spaziale Internazionale

L'amministratore della NASA Bill Nelson ha annunciato mercoledì che l'agenzia spaziale degli Stati Uniti addestrerà un astronauta indiano per un viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel prossimo futuro. Questa collaborazione tra India e Stati Uniti rafforza ulteriormente i loro crescenti legami spaziali, aprendo opportunità per la ricerca scientifica e lo scambio di conoscenze.

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) e la NASA hanno sviluppato congiuntamente il radar ad apertura sintetica NASA-ISRO (NISAR), un sistema di osservatorio in orbita terrestre bassa. Previsto per il lancio nel primo trimestre del prossimo anno, questo satellite fornirà dati critici per una migliore comprensione di vari sistemi e fenomeni planetari. Le sue capacità includono la mappatura dell’intero pianeta ogni 12 giorni, consentendo ai ricercatori di studiare i cambiamenti negli ecosistemi, la massa di ghiaccio, la biomassa vegetale, l’innalzamento del livello del mare e i rischi naturali come terremoti, tsunami, vulcani e frane.

L’India ha piani ambiziosi per aumentare di cinque volte la propria quota nel mercato globale dei lanci satellitari entro il prossimo decennio. In linea con queste aspirazioni, l’India ha aderito agli Accordi Artemis della NASA nel giugno di quest’anno. Gli accordi si concentrano sul miglioramento della trasparenza scientifica e sulla definizione di protocolli per prevenire qualsiasi interferenza dannosa nello spazio e sui corpi celesti come la Luna.

Inoltre, l’India ha fatto passi da gigante nell’esplorazione lunare. Ad agosto, l'India ha raggiunto con successo il polo sud della Luna, superando gli sforzi della Russia, che ha dovuto affrontare sfide dovute a fattori geopolitici. Mentre la Cina sta perseguendo attivamente il suo programma spaziale, con piani per missioni future e investimenti sostanziali, gli Stati Uniti rimangono un attore chiave con il programma lunare Artemis, che dovrebbe ricevere un budget di circa 93 miliardi di dollari fino al 2025.

Come ha sottolineato Bill Nelson nel suo discorso, viviamo attualmente in “un’età d’oro dell’esplorazione spaziale”. La collaborazione tra NASA e ISRO nell’addestramento di un astronauta indiano per una missione sulla ISS riflette la crescente cooperazione internazionale e l’impegno condiviso per far progredire la nostra comprensione dell’universo.

FAQ

1. Cos'è NISAR?

NISAR sta per NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar. Si tratta di un progetto congiunto tra NASA e ISRO per sviluppare un sistema di osservatorio in orbita terrestre bassa.

2. Qual è lo scopo del NISAR?

NISAR mira a mappare l’intero pianeta ogni 12 giorni, fornendo dati sui cambiamenti negli ecosistemi, sulla massa di ghiaccio, sulla biomassa vegetale, sull’innalzamento del livello del mare e sui rischi naturali come terremoti, tsunami, vulcani e frane.

3. Cosa sono gli Accordi Artemis?

Gli Accordi Artemis sono un accordo guidato dalla NASA per chiarire e modernizzare i principi del Trattato sullo spazio extra-atmosferico. Si concentrano sulla trasparenza scientifica e stabiliscono regole di coordinamento per evitare interferenze nello spazio e sui corpi celesti.

4. In che modo l'India è coinvolta nell'esplorazione lunare?

L’India ha raggiunto con successo il polo sud della Luna in agosto, dimostrando le sue capacità nell’esplorazione lunare. Mira a far avanzare ulteriormente il suo programma spaziale e contribuire alla nostra comprensione della Luna e oltre.

5. Qual è il significato della collaborazione tra India e Stati Uniti nell'esplorazione spaziale?

La collaborazione tra India e Stati Uniti nell’esplorazione spaziale rafforza i loro legami e consente lo scambio di ricerca e conoscenza scientifica. Riflette anche la crescente importanza della cooperazione internazionale nel far progredire la nostra comprensione dell’universo.