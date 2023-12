La NASA completa il test del fuoco caldo di 650 secondi per la certificazione del motore RS-25

La NASA ha recentemente raggiunto un traguardo significativo nella sua missione di esplorare i segreti dell'universo completando un test a fuoco caldo di 650 secondi per il motore di certificazione RS-25. Questa serie di test critici è essenziale per supportare le future missioni dello Space Launch System (SLS) nello spazio profondo. Il test ha avuto luogo presso il Fred Haise Test Stand situato presso lo Stennis Space Center della NASA.

Lo scopo di questa serie di certificazioni è convalidare nuovi processi di produzione per la produzione di motori RS-25 per le prossime missioni nello spazio profondo, a partire da Artemis V. L'appaltatore principale dei motori per il razzo SLS, Aerojet Rocketdyne, sta implementando tecniche di produzione avanzate, inclusa la stampa 3D , nella produzione di questi motori.

Durante il test di 650 secondi, il motore RS-25 è stato sospeso o ruotato attorno a un punto centrale. Questa tecnica è fondamentale per controllare e stabilizzare l'SLS mentre raggiunge l'orbita. Inoltre, gli operatori hanno spinto il motore oltre i suoi parametri di volo per garantire un margine di sicurezza operativa. Il motore RS-25 è stato acceso a un livello di potenza del 113%, superando la soglia del 111% richiesta per lanciare l'SLS in orbita.

Si prevede che la serie di certificazioni in corso continuerà fino al 2024, in linea con la missione della NASA di stabilire una presenza sostenibile sulla superficie lunare e aprire la strada a future spedizioni umane su Marte. Prima di essere schierato, ogni motore RS-25 utilizzato per alimentare l'SLS sarà sottoposto a test rigorosi presso la NASA Stennis.

Conducendo questi test, la NASA mira a migliorare le prestazioni e l'affidabilità dei motori RS-25, che sono fondamentali per generare la spinta necessaria durante le missioni SLS. L'accensione simultanea di quattro motori RS-25 produce un'incredibile spinta combinata di 1.6 milioni di libbre al momento del lancio e 2 milioni di libbre durante la salita.

Rimani aggiornato con gli ultimi sviluppi delle missioni esplorative della NASA seguendole su X, Facebook e Instagram. Unisciti alla conversazione utilizzando gli hashtag #Artemis, #NASAStennis e #SLS. Unisciti e interagisci con la community di appassionati dello spazio seguendo e taggando gli account ufficiali di @NASAStennis su Facebook e Instagram.

FAQ

1. Qual è lo scopo del test del fuoco caldo del motore RS-25 per la NASA? Risposta: Il test del fuoco caldo del motore RS-25 fa parte di una serie di certificazioni critiche per supportare le future missioni dello Space Launch System (SLS) nello spazio profondo. 2. Quali sono i nuovi processi produttivi in ​​corso di certificazione per i motori RS-25? Risposta: Aerojet Rocketdyne, l'appaltatore principale dei motori per il razzo SLS, sta incorporando nuove tecniche come la stampa 3D nella produzione dei motori RS-25. 3. Perché il gimbal è importante nel test del motore RS-25? Risposta: Il gimballing viene utilizzato per controllare e stabilizzare il razzo SLS quando raggiunge l'orbita. 4. A quale livello di potenza ha funzionato il motore RS-25 durante il test? Risposta: Il motore RS-25 è stato acceso a un livello di potenza del 113%, superando il 111% richiesto per portare in orbita l'SLS. 5. Quanti motori RS-25 vengono accesi contemporaneamente? Risposta: Quattro motori RS-25 vengono accesi simultaneamente, generando una spinta combinata di 1.6 milioni di libbre al momento del lancio e 2 milioni di libbre durante la salita.