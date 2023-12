Un nuovo studio rivela il potenziale di Encelado per la vita e l'energia

By

Un recente studio basato sui dati ottenuti dalla missione spaziale Cassini della NASA ha svelato scoperte interessanti su Encelado, una delle lune ghiacciate di Saturno. La ricerca, pubblicata su Nature Astronomy, indica che questa piccola luna possiede un ingrediente cruciale per la vita e un’abbondante fonte di energia per sostenerla.

In precedenza, gli scienziati erano a conoscenza della presenza di granelli di ghiaccio, vapore acqueo e composti organici su Encelado. Tuttavia, questo nuovo studio rivela l’esistenza dell’acido cianidrico, una molecola vitale per l’origine della vita. La scoperta di questa molecola suggerisce che Encelado potrebbe ospitare gli elementi essenziali necessari affinché la vita possa emergere.

I ricercatori dello studio hanno anche scoperto prove che l'oceano sotto la superficie ghiacciata di Encelado funziona come un'importante fonte di energia chimica. Vari composti organici presenti nell’oceano fungono da fonte di energia, alcuni dei quali sono essenziali per sostenere la vita attraverso reazioni metaboliche.

L'autore principale Jonah Peter sottolinea l'importanza delle loro scoperte, affermando che Encelado possiede molecole cruciali sia per creare che per sostenere la vita. Questi nuovi dati indicano che Encelado soddisfa i criteri fondamentali per l’abitabilità, aumentando la possibilità che biomolecole complesse possano formarsi su questa luna ghiacciata.

Di particolare interesse è la scoperta dell'acido cianidrico, considerato il fondamento di numerose teorie sull'origine della vita. Questa molecola svolge un ruolo chiave nella formazione degli aminoacidi, necessari per la creazione della vita. Gli autori dello studio si riferiscono al cianuro di idrogeno come al “coltellino svizzero dei precursori degli aminoacidi”.

I ricercatori avevano precedentemente scoperto prove che suggerivano che l’oceano di Encelado potrebbe sostenere la vita grazie alla presenza di anidride carbonica, metano e idrogeno. La recente scoperta di composti organici ossidati supporta ulteriormente l’idea che vari percorsi chimici su Encelado potrebbero sostenere la vita.

Sebbene questo studio rappresenti un significativo passo avanti nella comprensione del potenziale della vita su Encelado, gli scienziati riconoscono che molte domande rimangono senza risposta. Sono necessarie ulteriori ricerche per confermare se la vita potrebbe effettivamente avere origine su questa affascinante luna.