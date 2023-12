La missione Cassini scopre gli ingredienti chiave per la vita sulla luna di Saturno Encelado

By

Una nuova ricerca basata sui dati della missione Cassini della NASA ha rivelato prove convincenti della presenza di cianuro di idrogeno e di una potente fonte di energia chimica sulla luna di Saturno Encelado. Queste scoperte forniscono ulteriore supporto all’abitabilità di Encelado e fanno luce sul potenziale dell’esistenza della vita sotto il suo esterno ghiacciato.

Gli scienziati sono a conoscenza del pennacchio di granelli di ghiaccio e vapore acqueo emanato da Encelado, che contiene composti organici cruciali per la vita come la conosciamo. Tuttavia, la recente analisi dei dati Cassini ha svelato la presenza di acido cianidrico, una molecola essenziale per l’origine della vita. Il cianuro di idrogeno svolge un ruolo fondamentale nella formazione degli aminoacidi, che sono gli elementi costitutivi della vita.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che l’oceano sotto il guscio ghiacciato di Encelado contiene una ricca fonte di energia chimica. Questa energia deriva da diversi composti organici, alcuni dei quali servono come combustibile per gli organismi sulla Terra. Questi risultati suggeriscono che Encelado potrebbe possedere molta più energia chimica di quanto si credesse in precedenza, aumentando la probabilità che la vita prosperi e si sostenga.

L’autore principale Jonah Peter, uno studente di dottorato presso l’Università di Harvard, spiega: “Il nostro lavoro fornisce ulteriori prove del fatto che Encelado ospita alcune delle molecole più importanti sia per creare gli elementi costitutivi della vita sia per sostenere quella vita attraverso reazioni metaboliche”. Questo studio offre approfondimenti sulla formazione di biomolecole complesse e sui processi chimici che possono verificarsi sulla Luna.

La scoperta dell'acido cianidrico è particolarmente significativa poiché funge da punto di partenza per le teorie sull'origine della vita. La sua versatilità gli consente di svolgere un ruolo cruciale nella formazione degli aminoacidi, rendendolo una molecola essenziale nello sviluppo della vita.

I risultati del gruppo di ricerca si sono rafforzati man mano che hanno esplorato modelli alternativi, e ogni test ha rafforzato le prove. Alla fine, divenne chiaro che la composizione del pennacchio non poteva essere abbinata con precisione senza includere l’acido cianidrico.

Queste recenti scoperte sottolineano ulteriormente il potenziale di abitabilità su Encelado e forniscono preziose informazioni sulla complessa chimica che può esistere nelle profondità dell’oceano e nel pennacchio. La missione Cassini continua a svelare i misteri di Saturno e delle sue lune, avvicinandoci alla comprensione della possibilità di vita oltre la Terra.