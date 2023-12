Il ritorno a casa della capsula Orion della NASA segna un anno dalla missione Artemis 1

By

L'innovativa missione Artemis 1 della NASA ha celebrato il suo primo anniversario con il ritorno sicuro sulla Terra della capsula Orion senza equipaggio l'11 dicembre 2022. Il momento iconico è stato catturato in video, mostrando il drammatico rientro della navicella attraverso l'atmosfera terrestre, lasciando una un'affascinante scia di fuoco nella sua scia.

L'emozionante filmato del rientro di Orion è stato condiviso dalla NASA su X (precedentemente noto come Twitter), mostrando una clip di un minuto e collegandosi al video completo di 25 minuti del viaggio della capsula. Questo straordinario risultato segna una pietra miliare significativa per il programma Artemis, aprendo la strada alla futura esplorazione dello spazio.

Artemis 1 è iniziato il 16 novembre 2022, quando il megarazzo Space Launch System (SLS) ha lanciato l'Orion senza equipaggio dal Kennedy Space Center della Florida. Questo storico decollo ha sottolineato lo status dell'SLS come il razzo operativo più potente del mondo. La stessa capsula Orion ha effettuato il suo secondo viaggio, dopo un volo di prova di successo verso l'orbita terrestre nel 2014 utilizzando il razzo Delta IV Heavy della United Launch Alliance.

Dopo aver raggiunto l'orbita terrestre, la missione Artemis 1 ha continuato il suo viaggio verso la luna, dove la capsula Orion è arrivata il 25 novembre 2022. Rimanendo in orbita per quasi una settimana, la capsula ha intrapreso il suo ritorno sulla Terra, sopportando la formidabile sfida di rientrando nell'atmosfera ad una velocità di circa 24,500 mph (39,400 kmh). Il successo della missione è dipeso in gran parte dallo scudo termico, il più grande della storia, e nonostante abbia superato il test, si sono verificate variazioni inaspettate nell’ablazione del materiale carbonizzato.

Imperterrita da ciò, la NASA si sta già preparando per la fase successiva del programma Artemis. Artemis 2, il cui lancio è previsto per il 2024, sarà il primo volo con equipaggio del programma, utilizzando ancora una volta SLS e Orion. Quattro astronauti, tra cui Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch della NASA, insieme a Jeremy Hansen dell'Agenzia spaziale canadese, si imbarcheranno in un sorvolo lunare prima di tornare sulla Terra.

Artemis 3, provvisoriamente pianificata per la fine del 2025 o 2026, segnerà il momento storico in cui gli astronauti metteranno piede sulla superficie lunare. Queste missioni fanno parte della grande visione della NASA di stabilire una presenza umana permanente sulla Luna e nei suoi dintorni entro la fine degli anni 2020, ponendo le basi per la futura esplorazione di Marte.

Il programma Artemis rimane l’ambizioso percorso della NASA per espandere l’esplorazione umana del nostro sistema solare, poiché cerca di sbloccare nuove frontiere e approfondire la nostra comprensione dell’universo.

