Asteroide 2023 XB12: un antico visitatore venuto da lontano

Trama: Un asteroide appena scoperto, noto come Asteroide 2023 XB12, è destinato a compiere oggi il suo primo avvicinamento ravvicinato alla Terra. Anche se di grandi dimensioni, misurando circa 85 piedi di larghezza, l'oggetto celeste non rappresenta una minaccia di collisione con il nostro pianeta. Questo antico visitatore appartiene al gruppo Apollo di asteroidi vicini alla Terra e il suo avvicinamento più vicino lo porterà a una distanza di circa 5 milioni di chilometri dalla Terra.

Il gruppo Apollo di asteroidi vicini alla Terra, che prende il nome dal monumentale asteroide Apollo del 1862, condivide la particolarità di attraversare l'orbita del nostro pianeta. Tuttavia, nonostante sia classificato come asteroide vicino alla Terra, l’asteroide 2023 XB12 non entrerà in contatto con la superficie terrestre. Con il suo semiasse maggiore più grande di quello del nostro pianeta, questa antica roccia spaziale rimarrà un osservatore distante durante il suo incontro ravvicinato di oggi.

Il Centro per gli studi sugli oggetti vicini alla Terra (CNEOS) della NASA ha identificato che la velocità prevista dell'asteroide durante il suo avvicinamento sarà di circa 17,539 chilometri all'ora. Anche se questo può sembrare vertiginoso, il viaggiatore cosmico largo 85 piedi non è considerato un asteroide potenzialmente pericoloso, poiché le sue dimensioni scendono al di sotto della soglia di 492 piedi.

In termini di confronto, l’asteroide 2023 XB12 ha quasi le dimensioni di un aereo, il che lo rende più grande dell’asteroide di Chelyabinsk responsabile di una significativa distruzione nel 2013. L’evento di Chelyabinsk ha provocato il danno di oltre 7,000 edifici e causato quasi 1,000 feriti. Tuttavia, senza rischio di impatto, gli appassionati di asteroidi possono osservare questo intrigante visitatore da una distanza di sicurezza.

Dopo l'incontro ravvicinato di oggi, l'asteroide 2023 XB12 traccerà la sua rotta lontano dalle vicinanze della Terra, senza che siano previste interazioni future nel prossimo futuro. Astronomi e scienziati continueranno a esplorare e imparare da queste antiche rocce spaziali, svelando i loro segreti e ottenendo preziose informazioni sui misteri del nostro vasto universo.