La NASA riprende le comunicazioni con gli esploratori di Marte dopo la congiunzione solare

La NASA ha ristabilito con successo la comunicazione con i suoi esploratori su Marte dopo una temporanea interruzione causata dalla recente congiunzione solare. Durante la congiunzione solare, avvenuta l'11 novembre, la Terra e Marte si sono posizionati sui lati opposti del Sole, ostacolando per due settimane la comunicazione diretta tra i due pianeti. Tuttavia, l’agenzia spaziale e i suoi robot marziani sono tornati in azione.

La congiunzione solare, sebbene scomoda, non è un evento catastrofico. L'allineamento del Sole tra la Terra e Marte può interferire con i segnali radio, poiché la corona solare rilascia gas caldo e ionizzato che può interrompere la comunicazione. Per prevenire la possibilità di segnali corrotti e potenziali errori di esecuzione dei comandi, la NASA impone una moratoria di comunicazione di 14 giorni durante questo fenomeno.

Il 25 novembre è terminata la moratoria più recente, consentendo agli esploratori di Marte della NASA di effettuare il downlink dei dati raccolti durante l'interruzione. Mentre i rover Perseverance e Curiosity monitoravano i cambiamenti meteorologici su Marte, l'Odyssey e il Mars Reconnaissance Orbiter hanno catturato immagini della superficie del Pianeta Rosso. Inoltre, la missione Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) ha studiato le interazioni tra l’atmosfera di Marte e il Sole. Con l'accesso a questi dati, la NASA può migliorare ulteriormente la propria comprensione delle attività di Marte durante i periodi in cui l'osservazione diretta non è possibile.

Con un risultato significativo durante il fine settimana, il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA ha ripreso il controllo di Ingenuity, l'elicottero marziano, e ha condotto con successo un volo di 393 metri. Questa pietra miliare segna un passo cruciale verso i futuri voli e l’esplorazione su Marte.

La ripresa delle comunicazioni e la disponibilità di nuovi dati consente alla NASA di approfondire le proprie conoscenze e continuare la sua missione per svelare i misteri del Pianeta Rosso. Mentre gli scienziati analizzano con impazienza le informazioni ricevute, gli esploratori di Marte sono pronti a riprendere i loro compiti e a condividere entusiasmanti aggiornamenti con il mondo.

La NASA supera l'ostacolo della congiunzione solare per continuare l'esplorazione di Marte

