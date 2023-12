La NASA osserva un brillamento solare straordinario con potenziali impatti

By

La NASA ha recentemente catturato immagini straordinarie di un brillamento solare incredibilmente potente, il più intenso degli ultimi sei anni. Il brillamento, noto come espulsione di massa coronale (CME), si è verificato sulla superficie del sole, a circa 93 milioni di miglia dalla Terra. L'agenzia ha individuato questo straordinario fenomeno utilizzando il suo osservatorio di dinamica solare, un veicolo spaziale lanciato nel 2010 che monitora continuamente le attività del sole.

Il brillamento solare è classificato come un brillamento di classe X, il livello di intensità più alto, il che significa che ha il potenziale di distruggere vari sistemi sulla Terra. Le comunicazioni radio, le reti elettriche, i segnali di navigazione, i veicoli spaziali e persino gli astronauti potrebbero essere tutti a rischio. Durante l'incendio si sono verificate interferenze con le comunicazioni radio per circa due ore in alcune zone degli Stati Uniti e altrove.

Il centro di previsione meteorologica spaziale della National Atmospheric and Oceanic Administration ha descritto l’evento come “sorprendente” e forse “uno dei più grandi eventi radio solari mai registrati”. Il centro ha notato che il disturbo radio si è verificato tra mezzogiorno e le 2:XNUMX ET di giovedì, mentre i suoi scienziati stavano anche studiando altri effetti della CME, che si trovava nell'estrema zona nord-occidentale del sole.

Questo eccezionale brillamento solare è il più potente registrato da settembre 2017 e supera tutti i brillamenti dell’attuale ciclo solare. Ha ricevuto una classificazione X8, sottolineando la sua straordinaria forza. Per fornire un contesto, il brillamento solare più potente mai registrato è stato un evento X28 il 4 novembre 2003, secondo l’Agenzia spaziale europea.

L'osservazione da parte della NASA di questo incredibile evento solare consente agli scienziati di comprendere e prevedere meglio i potenziali impatti di brillamenti così intensi sui sistemi e sulle infrastrutture della Terra. Il monitoraggio continuo ci consente di essere preparati a eventuali interruzioni e di trovare modi per mitigarne gli effetti.