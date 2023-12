Un raro evento solare crea un'atmosfera marziana espansiva

Uno straordinario fenomeno solare ha provocato una notevole espansione dell'atmosfera marziana, secondo un recente studio condotto dalla NASA. L'evento, avvenuto nel dicembre dello scorso anno, ha comportato la scomparsa di un flusso di particelle cariche noto come vento solare. Questo potente evento ha lasciato un vuoto nello spazio mentre attraversava il sistema solare, portando all’espansione dell’atmosfera marziana e della magnetosfera di migliaia di chilometri.

Le misurazioni della NASA hanno indicato un forte calo nel numero di particelle cariche che costituiscono il vento solare durante questo evento. L’assenza di pressione del vento solare su Marte ha contribuito alla sostanziale espansione osservata dai ricercatori. Il coautore dello studio Jasper Halekas dell’Università dell’Iowa ha espresso stupore per i dati, affermando: “Quando abbiamo visto per la prima volta i dati e quanto drammatico fosse il calo del vento solare, era quasi incredibile”.

Marte, analogamente ad altri pianeti del nostro sistema solare, è continuamente influenzato dalle particelle cariche emesse dal Sole, che a loro volta esercitano una pressione sulla magnetosfera del pianeta. Il vento solare gioca un ruolo significativo nella fuga dell'atmosfera marziana. L’evento del dicembre 2022 ha causato una diminuzione della densità del vento solare di un fattore 100, determinando una drastica riduzione della pressione esercitata su Marte e portando a più che triplicare la magnetosfera del pianeta.

L’evento è stato innescato dal vento solare che si muove più velocemente, superando un flusso che si muove più lentamente, provocando la compressione e la successiva espansione. Questa compressione ha rilasciato un insolito vuoto di vento solare a bassa densità che gli scienziati della NASA hanno notato.

Gli effetti trasformativi di questo evento solare sulla magnetosfera di Marte offrono preziose informazioni sulla perdita di acqua e atmosfera sul pianeta. MAVEN, la sonda spaziale progettata per osservare le interazioni tra il Sole e l'atmosfera marziana, ha fornito dati eccezionali durante questo straordinario evento, secondo Shannon Curry, un altro autore dello studio dell'Università della California, Berkeley.

Questi eventi di vento solare in via di scomparsa sono eccezionalmente rari e si verificano tipicamente durante periodi di intensa attività solare. Mentre il Sole si avvicina al picco del suo ciclo di attività di 11 anni, le ultime scoperte contribuiranno a una comprensione più profonda dei fenomeni solari estremi. Il dottor Halekas ha aggiunto: “Stiamo davvero vedendo come risponde Marte quando il vento solare viene effettivamente rimosso. Si tratta di un ottimo studio anomalo su come sarebbe Marte se orbitasse attorno a una stella meno attiva”.