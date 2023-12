Mondi ghiacciati appena scoperti potrebbero ospitare la vita oltre la Terra

Recenti ricerche condotte dagli astronomi della NASA hanno rivelato l'esistenza di 17 pianeti ghiacciati potenzialmente abitabili nella nostra galassia. Questi pianeti delle dimensioni della Terra, situati nel nostro vicinato cosmico, presentano somiglianze con le lune ghiacciate di Giove e Saturno nel nostro sistema solare. Gli scienziati ritengono che sotto la superficie ghiacciata di questi mondi si trovino enormi oceani che potrebbero potenzialmente sostenere una vita simile a quella che si trova nelle profondità degli oceani terrestri.

I ricercatori ipotizzano anche che questi mondi ghiacciati possano possedere geyser di superficie, che potrebbero spingere l’acqua nello spazio. Se questi pennacchi esistono, offrono un’opportunità unica per i telescopi realizzati dall’uomo per cercare segni di vita extraterrestre. Gli scienziati sono particolarmente interessati a studiare l’attività dei geyser e le composizioni chimiche di due dei candidati più vicini, Proxima Centauri b e LHS 1140 b, poiché si trovano a una distanza relativamente breve dalla Terra.

Per anni, gli scienziati hanno concentrato la loro ricerca sulla vita extraterrestre principalmente sui pianeti rocciosi situati all’interno della zona abitabile delle loro stelle ospiti, dove potrebbe potenzialmente esistere acqua liquida. Tuttavia, le recenti scoperte di estremofili che prosperano in condizioni estreme hanno ampliato la comprensione degli scienziati sui potenziali habitat per la vita. Queste scoperte hanno spinto gli astrobiologi a esplorare la possibilità della vita su lune ghiacciate come Europa ed Encelado, che sono riscaldate dalle forze di marea e dalle radiazioni.

Per identificare i 17 mondi ghiacciati, il team della NASA ha analizzato oltre 5,300 esopianeti confermati. Hanno cercato pianeti delle dimensioni della Terra con densità inferiori, indicando una maggiore probabilità che fossero composti da ghiaccio e acqua piuttosto che da roccia. Inoltre, hanno cercato pianeti con temperature più basse, suggerendo una maggiore probabilità di essere coperti di ghiaccio. Confrontando le caratteristiche della superficie di Europa ed Encelado, i ricercatori hanno stimato lo spessore dei gusci ghiacciati che ricoprono questi nuovi mondi.

I risultati, pubblicati su Astrophysical Letters, fanno luce sulla potenziale abitabilità di questi pianeti ghiacciati e aumentano la possibilità di trovare attività geologica su questi mondi. I prossimi passi comporteranno ulteriori esplorazioni e osservazioni utilizzando telescopi avanzati per studiare questi mondi ghiacciati in modo più dettagliato. In caso di successo, la scoperta di segni di vita oltre la Terra rivoluzionerebbe la nostra comprensione dell’universo e del nostro posto al suo interno.