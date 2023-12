Nuovo nome, nuovi orizzonti: la trasformazione dell'impianto di elaborazione dei sistemi spaziali del Kennedy Space Center

Lo Space Systems Processing Facility (SSPF) presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida ha subito una trasformazione significativa e ora ha un nuovo nome per riflettere il suo ruolo in evoluzione. La struttura di 457,000 piedi quadrati e tre piani è ora conosciuta come Space Systems Processing Facility, riconoscendo la sua transizione in una struttura di elaborazione multi-tenant per hardware destinato non solo alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ma anche alle missioni lunari e oltre .

La direttrice del Kennedy Space Center, Janet Petro, sottolinea l'importante ruolo della struttura nel supportare missioni che hanno migliorato la vita sulla Terra e ispirato il mondo. Negli ultimi 25 anni, la SSPF ha svolto un ruolo cruciale nell’elaborazione dei componenti e degli elementi necessari per costruire e sostenere la ISS. Tuttavia, con la trasformazione del centro nel principale spazioporto della nazione, la struttura è diventata un ambiente di elaborazione dinamico e versatile in grado di supportare molteplici utenti e missioni.

La struttura è attualmente utilizzata da vari programmi della NASA come Artemis e Commercial Resupply Services, con piani per l'elaborazione del Gateway nel prossimo futuro. Inoltre, società commerciali come Northrop Grumman, Sierra Space e SpaceX producono ed elaborano i loro carichi utili e hardware all’interno della SSPF.

Secondo Kevin Zari, direttore associato della Stazione Spaziale Internazionale e dell'Esplorazione, la fase successiva per la SSPF prevede il passaggio dall'uso governativo all'uso commerciale. Similmente al cambiamento avvenuto con i veicoli di lancio in orbita terrestre bassa, le entità commerciali potrebbero presto trarre vantaggio dalla struttura per iniziative puramente commerciali.

La SSPF ha una ricca storia, originariamente costruita per l'assemblaggio e la lavorazione di componenti per la ISS. Ha svolto un ruolo fondamentale nell'elaborazione del primo componente della stazione costruito negli Stati Uniti, il Nodo 1. Da allora, ha supportato una moltitudine di lanci, attracchi e indagini scientifiche. Essendo il sito principale per l'elaborazione dei componenti della stazione, dell'hardware di volo e degli esperimenti scientifici, la SSPF è stata parte integrante del successo della ISS.

La trasformazione e il nuovo nome della struttura segnano una fase entusiasmante della sua evoluzione. Mentre l’esplorazione spaziale e le iniziative commerciali continuano ad espandersi, la Space Systems Processing Facility è pronta a supportare la prossima generazione di missioni, sia sulla Luna, su Marte o oltre.