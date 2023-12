La NASA collabora con Thales Alenia Space e ASI per stabilire la base lunare per la missione Artemis

La NASA sta portando avanti i piani per stabilire una base permanente sulla Luna come parte della sua missione Artemis. In una collaborazione storica, l'agenzia spaziale ha unito le forze con la francese Thales Alenia Space e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per sviluppare il Multi-Purpose Habitat (MPH), una componente cruciale del programma Artemis.

Il sogno di una base lunare è stato a lungo un punto fermo nella fantascienza, affascinando il pubblico nei film e nei programmi TV. Tuttavia, la NASA sta ora facendo progressi significativi verso la trasformazione di questo concetto immaginario in realtà. L’MPH è progettato per supportare la presenza umana prolungata sulla superficie lunare, consentendo agli astronauti di condurre esperimenti scientifici, testare nuove tecnologie ed esplorare potenziali rischi.

Thales Alenia Space e ASI lavorano a stretto contatto con la NASA su questo ambizioso progetto dal 2020. Hanno superato con successo l'Element Initiation Review della NASA, portando Thales Alenia Space ad assumersi la responsabilità di sviluppare ulteriormente la base lunare. Le capacità tecniche e organizzative dell'azienda sono state fondamentali per superare le sfide associate a questa impresa.

L'MPH, raffigurato in un'immagine rilasciata da Thales Alenia Space, presenta un design cilindrico dotato di gambe telescopiche e pannelli solari. Sebbene i dettagli specifici siano limitati, si stima che il modulo pressurizzato sia lungo circa 33 piedi (10 metri). Servirà come punto di partenza per gli astronauti di Artemis, ospitando fino a quattro persone alla volta.

La prossima pietra miliare cruciale del progetto è la Mission Concept Review nel primo trimestre del 2024. Questa revisione aprirà la strada allo sviluppo di tecnologie critiche necessarie per soggiorni lunari prolungati. Tra le responsabilità di Thales Alenia Space rientra la formazione di un consorzio industriale per portare avanti il ​​progetto fino alla realizzazione.

Questo sforzo di collaborazione tra le agenzie spaziali internazionali segna un passo significativo verso la realizzazione di basi lunari. Ciò che un tempo era confinato nel regno della fantascienza sta ora diventando una realtà promettente, avvicinando l’umanità alla tanto attesa presenza sulla Luna.

FAQ:

Qual è la missione di Artemis?

La missione Artemis è l'iniziativa della NASA per rimandare gli astronauti sulla Luna con l'obiettivo di stabilire una presenza sostenibile e aprire la strada a future missioni umane su Marte. Chi sono i collaboratori chiave nella costruzione della base lunare?

La NASA sta collaborando con Thales Alenia Space, azienda aerospaziale francese, e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per sviluppare il Multi-Purpose Habitat (MPH), una componente essenziale della base lunare per la missione Artemis. Qual è lo scopo della base lunare?

La base lunare servirà come punto di partenza per gli astronauti di Artemis, consentendo loro di condurre esperimenti scientifici, testare nuove tecnologie ed esplorare i potenziali rischi associati a soggiorni prolungati sulla Luna. Qual è la tempistica del progetto?

Sebbene non siano state fornite tempistiche specifiche per il dispiegamento, non si prevede che il modulo lunare raggiunga la superficie lunare prima del 2030. La Mission Concept Review, una tappa cruciale, è prevista per il primo trimestre del 2024. Thales Alenia Space ha altri progetti legati all'esplorazione lunare?

Sì, Thales Alenia Space sta anche lavorando allo sviluppo di tre moduli pressurizzati per il Lunar Gateway, una stazione spaziale progettata che orbiterà attorno alla Luna.