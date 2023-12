Esplorare nuovi orizzonti: collaborazione USA-India nello spazio

By

In un’era segnata da tensioni globali, l’esplorazione spaziale è emersa come una potente forza unificante, favorendo la collaborazione anche tra nazioni tradizionalmente avversarie. Bill Nelson, l'amministratore della NASA, ha sottolineato questo fenomeno durante la sua visita all'UR Rao Satellite Center (URSC) a Bangalore. Il centro sta attualmente conducendo test sul satellite NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR), il cui lancio è previsto per l'inizio del 2024.

Durante la sua visita, Nelson ha elogiato la crescente partnership tra Stati Uniti e India, sottolineando il potenziale per risultati congiunti nell'esplorazione spaziale. Ha sottolineato come la collaborazione faciliti l’esplorazione dello spazio e il suo potenziale a beneficio della generazione Artemis, riferendosi ai giovani che daranno forma al futuro, sia in questi due paesi che oltre.

NISAR rappresenta una testimonianza della fruttuosa collaborazione tra Stati Uniti e India. Questo satellite consentirà una migliore gestione delle risorse e dei rischi naturali su scala globale, fornendo dati preziosi alle persone di tutto il mondo.

Riguardo alla proposta di inviare un astronauta indiano sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), Nelson ha ricordato l'impegno preso tra il primo ministro Narendra Modi e il presidente Joe Biden. La NASA è attivamente coinvolta nell'addestramento e nella preparazione di un astronauta indiano per una missione sulla ISS entro un anno. Per ulteriori dettagli, Nelson ha suggerito di consultare l'ISRO.

Nelson ha sottolineato il potere unificante dello spazio, raccontando la propria esperienza di osservazione della Terra da una navicella spaziale. Ha osservato che la prospettiva dallo spazio diminuisce le divisioni di razza, religione e politica che affliggono l’umanità sulla Terra, rivelando l’unità e la bellezza del nostro pianeta.

Basandosi su parallelismi storici, Nelson ha evidenziato come la collaborazione spaziale abbia trasceso anche le profonde divisioni tra Stati Uniti e Russia, nonché le differenze politiche interne. Nonostante la polarizzazione politica, l’esplorazione spaziale unisce costantemente le persone oltre i confini, offrendo uno scorcio del destino condiviso dell’umanità.

Mentre gli Stati Uniti guardano avanti al loro ambizioso programma Artemis e al ritorno sulla Luna, c’è un’immensa opportunità per una maggiore collaborazione tra Stati Uniti e India. Con la recente firma da parte dell'India degli accordi Artemis, entrambi i paesi sono pronti a lavorare insieme e trarre vantaggio dai lander commerciali nel perseguimento dell'esplorazione lunare. Mentre i dettagli del coinvolgimento dell’India sono ancora in fase di definizione, il futuro offre prospettive promettenti per approfondire la cooperazione e spingere entrambe le nazioni verso nuovi orizzonti nello spazio.

FAQ

1. Cos'è il satellite NISAR?

Risposta: Il satellite NISAR (Nasa-Isro Synthetic Aperture Radar) è una missione spaziale congiunta tra la NASA e l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO). Lo scopo è fornire dati preziosi per una migliore gestione delle risorse naturali e dei rischi su scala globale.

2. L'India invierà un astronauta sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS)?

Risposta: Sì, secondo l'accordo tra il primo ministro Narendra Modi e il presidente Joe Biden, la NASA si impegna ad addestrare e inviare un astronauta indiano sulla ISS entro un anno.

3. In che modo l'esplorazione spaziale favorisce la collaborazione tra i paesi?

Risposta: L'esplorazione spaziale offre una ricerca condivisa di conoscenza e scoperta che trascende le differenze geopolitiche. Le grandi sfide e l’immenso potenziale dello spazio costringono i paesi a lavorare insieme, promuovendo la collaborazione e l’unità tra le comunità scientifiche di tutto il mondo.