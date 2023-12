Nuove possibilità e unità: l’amministratore della NASA sottolinea la collaborazione con Isro

L'amministratore della NASA Bill Nelson ha recentemente visitato l'UR Rao Satellite Center (URSC) a Bangalore per osservare i test del satellite Nasa-Isro Synthetic Aperture Radar (NISAR). Durante la sua visita, Nelson ha ribadito il potere unificante dello spazio e ha sottolineato la crescente collaborazione tra Stati Uniti e India nel settore spaziale. Questa collaborazione, a suo avviso, creerà numerose possibilità che andranno a beneficio dei membri della generazione Artemis, comprendendo giovani provenienti da entrambi i paesi e da tutto il mondo.

Nelson ha espresso il suo onore di essere a Bangalore e il privilegio di essere testimone dei progressi che si stanno verificando presso l'URSC. Ha sottolineato che NISAR è solo un esempio della fruttuosa collaborazione tra la NASA e l’Isro e di come sta avendo un impatto positivo sulla vita sulla Terra. I dati raccolti da NISAR aiuteranno a migliorare la gestione delle risorse e dei rischi naturali, a vantaggio sia dell’India che degli Stati Uniti.

Inoltre, Nelson ha sottolineato l’unità che porta l’esplorazione spaziale, superando le divisioni tra le nazioni. Attingendo alla sua esperienza personale, ha descritto come la visione della Terra dallo spazio cancella barriere come razza e religione, evidenziando la bellezza del nostro pianeta sospeso nella vastità dello spazio. Nelson ha anche menzionato esempi storici di cooperazione nello spazio, anche durante la Guerra Fredda, e come lo spazio continui a riunire forze opposte, come repubblicani e democratici negli Stati Uniti.

Rispondendo a un quesito specifico, Nelson ha confermato l'impegno della Nasa, come previsto dall'accordo tra il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente americano Joe Biden, ad addestrare e inviare un astronauta indiano nello spazio entro circa un anno. Questo annuncio sottolinea ulteriormente la forte alleanza e gli obiettivi condivisi tra i due paesi.

Nel complesso, la visita di Nelson all'URSC e le sue interazioni con gli studenti sottolineano l'importanza della collaborazione internazionale nell'esplorazione spaziale. La partnership tra Nasa e Isro funge da modello esemplare per altre nazioni, dimostrando come la cooperazione può guidare i progressi tecnologici e apportare benefici alla società nel suo complesso.

Domande frequenti:

D: Cos'è il satellite Nasa-Isro Synthetic Aperture Radar (NISAR)?



R: Il satellite Nasa-Isro Synthetic Aperture Radar (NISAR) è una collaborazione congiunta tra la National Aeronautics and Space Administration (Nasa) e l'Indian Space Research Organization (Isro). È progettato per raccogliere dati che contribuiranno a una migliore gestione delle risorse naturali e dei rischi sulla Terra.

D: Cos'è la generazione Artemis?



R: La generazione Artemis si riferisce alla popolazione più giovane che dovrebbe guidare le future attività di esplorazione spaziale. Comprende giovani provenienti dall’India, dagli Stati Uniti e da altri paesi in tutto il mondo.

D: Qual è lo scopo del programma Artemis?



R: Il programma Artemis mira a riportare gli esseri umani sulla Luna, prendendo di mira in particolare il polo sud lunare, e infine a stabilire una presenza umana sostenibile sulla Luna. Implica la cooperazione e la collaborazione internazionale per raggiungere questi obiettivi.

D: In che modo l'esplorazione spaziale unifica i paesi?



R: L’esplorazione spaziale ha un potere unificante che unisce le nazioni per obiettivi condivisi e traguardi più ampi. Trascende le differenze politiche e promuove la collaborazione nel perseguimento della conoscenza e del progresso scientifico.