India e Stati Uniti discutono di potenziali collaborazioni nell'esplorazione spaziale

Il capo della NASA, Bill Nelson, ha recentemente visitato l'India per esplorare le possibilità di collaborazione tra i due paesi nell'esplorazione spaziale. Durante una conferenza tenuta dalla National Aeronautics and Space Administration, Nelson ha espresso l'apertura a collaborare con l'India se il paese decidesse di costruire una propria stazione spaziale.

L'India ha piani ambiziosi per l'esplorazione dello spazio e prevede di sviluppare una stazione spaziale commerciale entro il 2040. Questa linea temporale è in linea con l'affermazione di Nelson secondo cui gli Stati Uniti avrebbero avuto una propria stazione spaziale per allora. Anche il primo ministro Narendra Modi ha espresso ottimismo sulla creazione di una stazione spaziale indiana entro il 2035 e sull’invio di un astronauta indiano sulla Luna entro il 2040.

Le discussioni tra Nelson e i funzionari indiani toccarono anche i piani dell'India per l'esplorazione lunare. Nelson ha sottolineato che spetta all'India determinare i propri obiettivi sulla Luna e la NASA è pronta a fornire la ricerca e il supporto necessari.

Inoltre, gli Stati Uniti e l’India stanno discutendo sull’invio di un astronauta indiano sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) entro la fine del prossimo anno. Tuttavia, la NASA ha chiarito che la selezione degli astronauti sarà determinata dall’Indian Space Research Organization (ISRO), non dalla NASA.

Oltre a queste collaborazioni, Nelson ha sottolineato l'imminente lancio dell'osservatorio NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) nel 2024. Questo osservatorio, costituito da dati provenienti da 25 veicoli spaziali, fornirà preziose informazioni sull'atmosfera, il tempo e il clima della Terra.

Nel complesso, le discussioni tra India e Stati Uniti indicano la volontà di collaborare e sostenersi reciprocamente negli sforzi di esplorazione spaziale. Le potenziali collaborazioni tra i due paesi rappresentano una grande promessa per il progresso della conoscenza scientifica e l’ampliamento dei confini dell’esplorazione spaziale.

