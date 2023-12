La NASA lancerà una missione pionieristica per studiare gli ecosistemi della Terra

La NASA si sta preparando per il lancio del suo innovativo progetto di osservazione della Terra, la missione Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem (PACE), che fornirà dati satellitari essenziali sulla biologia oceanica, sul clima e sulla scienza dell'atmosfera per oltre 20 anni. Il lancio è previsto per l’inizio del 2024 e PACE non solo fornirà preziose informazioni sulla salute dei nostri oceani, ma studierà anche la colorazione delle sue vaste acque.

Il componente principale della missione PACE è l’Ocean Color Instrument (OCI), che misurerà il colore dell’oceano in un’ampia gamma di lunghezze d’onda, dall’ultravioletto all’infrarosso a onde corte. In questo modo, gli scienziati potranno acquisire conoscenze sulla composizione e sulle proprietà dell’acqua, aiutando a comprendere l’ecologia dell’oceano e il suo ruolo nel sistema climatico.

Oltre all'OCI, la missione PACE sarà dotata di strumenti avanzati come i polarimetri che consentiranno ai ricercatori di studiare l'interazione di luce, aerosol, nuvole e il loro impatto sull'atmosfera terrestre. Gli aerosol, compresi gli inquinanti e le particelle di polvere, esercitano un'influenza significativa sul clima sia assorbendo che diffondendo la luce solare, influenzando la quantità di energia solare che raggiunge la superficie terrestre.

La missione PACE della NASA utilizzerà due polarimetri, lo spettropolarimetro per l'esplorazione planetaria (SPEXone) e il polarimetro per ricerca iperangolare (HARP2). Questi strumenti lavoreranno insieme per fornire informazioni cruciali su come le nuvole, gli aerosol e l’oceano influenzano la polarizzazione della luce solare. La combinazione di OCI, SPEXone e HARP2 consentirà agli scienziati di ottenere progressi completi negli studi di aerosol-nuvole-oceano e di migliorare le capacità di correzione atmosferica.

In sintesi, l’imminente missione PACE della NASA svolgerà un ruolo vitale nell’analisi e nella comprensione degli ecosistemi della Terra. Studiando la biologia oceanica, la scienza dell’atmosfera e il clima, questo progetto pionieristico promette di fornire informazioni rivoluzionarie sull’intricata interazione tra il nostro ambiente e gli oceani del mondo.