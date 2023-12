L'affascinante processo di analisi della luce proveniente da galassie lontane

Un obiettivo cruciale del telescopio spaziale James Webb è acquisire una comprensione più profonda della formazione e dell'evoluzione delle galassie nell'universo primordiale. Per raggiungere questo obiettivo, gli astronomi devono identificare le galassie di diversi momenti della storia dell’universo ed esplorare come le loro proprietà cambiano nel tempo.

Micaela Bagley, ricercatrice post-dottorato presso l'Università del Texas ad Austin, ha fatto luce su come gli astronomi analizzano la luce emessa da galassie distanti e determinano il momento esatto nel passato dell'universo in cui le stiamo osservando.

Spiega che la luce impiega tempo per viaggiare nello spazio, quindi quando osserviamo una galassia lontana, la vediamo effettivamente come appariva nel passato. Per determinare un punto specifico nel passato, gli astronomi utilizzano il redshift, che fornisce informazioni su quanto tempo la luce è stata allungata a lunghezze d'onda maggiori a causa dell'espansione dell'universo.

Per calcolare lo spostamento verso il rosso, gli astronomi studiano le caratteristiche dello spettro di una galassia. Misurando le linee di emissione e le interruzioni spettrali, possono confrontare le lunghezze d'onda osservate con le lunghezze d'onda emesse conosciute, fornendo loro informazioni sul posto della galassia nella storia cosmica.

Un metodo efficace per identificare le galassie è attraverso l'imaging, come l'utilizzo dello strumento NIRCam (Near-Infrared Camera) del telescopio spaziale James Webb. Catturando immagini con più filtri, gli astronomi possono raccogliere la luce delle galassie in diversi colori. Quando misurano la fotometria di una galassia (luminosità in un'immagine), gli astronomi mediano la luminosità nell'intervallo di lunghezze d'onda trasmesse dal filtro.

Sebbene le informazioni catturate in ogni singola misurazione possano sembrare limitate, gli astronomi possono comunque ottenere informazioni preziose. Confrontando la luminosità misurata in ciascun filtro con la luminosità prevista utilizzando una gamma di modelli di galassie e valori di spostamento verso il rosso, possono accertare la probabilità dello spostamento verso il rosso della galassia o “momento nella storia”. Lo spostamento verso il rosso più adatto determinato attraverso questa analisi è denominato spostamento verso il rosso fotometrico.

Nel luglio 2022, utilizzando le immagini NIRCam del CEERS Survey, sono state scoperte due galassie con spostamenti verso il rosso fotometrici superiori a 11. Queste galassie, non rilevabili dal telescopio spaziale Hubble della NASA, fanno luce sull'universo primordiale quando aveva meno di 420 milioni di anni.

Sebbene lo spostamento verso il rosso fotometrico rimanga alquanto incerto, questo affascinante processo consente agli astronomi di svelare i misteri del lontano passato attraverso l’analisi della luce proveniente da galassie distanti miliardi di anni luce.