L'atmosfera di Marte sperimenta un'espansione senza precedenti, rivelano i dati MAVEN

Riepilogo: Dati recenti provenienti dall'orbiter MAVEN della NASA hanno dimostrato che l'atmosfera di Marte ha subito un'espansione drammatica e inaspettata, gonfiandosi fino a quasi quattro volte la sua dimensione abituale per un raro periodo di due giorni nel dicembre dello scorso anno. L'evento si è verificato a seguito dell'improvvisa scomparsa del vento solare, che ha causato l'espansione dell'atmosfera sul lato di Marte rivolto al sole. Il team MAVEN, guidato da Jasper Halekas dell'Università dell'Iowa, ha espresso stupore per il fenomeno osservato, che ha fornito un'opportunità unica per studiare la dinamica dell'atmosfera marziana. I risultati offrono preziose informazioni sull’evoluzione di Marte e potenzialmente forniscono anche implicazioni per la comprensione dei pianeti simili alla Terra al di fuori del nostro sistema solare.

Durante l'espansione insolita, i dati di MAVEN hanno rivelato anche aspetti chiave del sistema marziano, come la magnetosfera a forma di lacrima, il bow shock e la ionosfera, che si espandono in modo simile. L’evento è stato innescato da una regione in rapido movimento del vento solare che ha superato la controparte più lenta e ne ha spazzato via il materiale, lasciando una regione sparsa. Questa regione ha raggiunto Marte il giorno di Natale del 2022, consentendo agli scienziati di osservare e analizzare da vicino la risposta atmosferica del pianeta.

Jasper Halekas ha descritto l’evento come un “esperimento scientifico perfetto” e ha sottolineato l’importanza di studiare gli eventi solari estremi e la loro assenza per comprendere la dinamica delle atmosfere planetarie. Il team prevede che eventi simili potrebbero verificarsi più volte nei prossimi due anni, in coincidenza con il picco dell’attività solare. Mentre i ricercatori continuano ad analizzare i dati MAVEN, sperano di ottenere ulteriori informazioni sulla storia di Marte e sulla velocità con cui l'atmosfera del pianeta si è erosa.

Shannon Curry, ricercatore principale della missione MAVEN, ritiene che tali eventi fossero probabilmente comuni durante la prima evoluzione di Marte miliardi di anni fa, quando il sole era più attivo. Questi eventi estremi potrebbero aver contribuito alla disidratazione di Marte, un pianeta che si ritiene abbia ospitato un tempo acqua liquida. Estrapolando gli ultimi dati MAVEN, Curry suggerisce che potrebbe essere possibile stimare quanta atmosfera di Marte si sia erosa nel tempo e quanto velocemente il pianeta si sia prosciugato.

In conclusione, l’inaspettata espansione dell’atmosfera di Marte offre agli scienziati una preziosa opportunità per approfondire la loro comprensione dell’evoluzione del pianeta e far luce sulle condizioni adatte alla vita su pianeti simili alla Terra oltre il nostro sistema solare. L'analisi in corso dei dati di MAVEN contribuirà senza dubbio ai progressi nella scienza planetaria e nell'esplorazione dei nostri vicini celesti.