India e NASA collaboreranno su ambiziosi progetti spaziali

L'agenzia spaziale indiana, l'Indian Space Research Organization (ISRO), collaborerà con l'agenzia spaziale statunitense NASA su ambiziosi progetti spaziali. Un aspetto significativo di questa collaborazione è la possibilità di inviare un astronauta indiano sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La selezione dell'astronauta indiano sarà effettuata dall'ISRO in base ai criteri e agli obiettivi del programma spaziale. Se tutto andrà come previsto, l’astronauta indiano sarà addestrato e pronto per il lancio entro la fine del 2024.

Mentre la NASA attualmente invia gli astronauti sulla ISS utilizzando il razzo SpaceX e la navicella spaziale di Elon Musk, la durata della permanenza dell'astronauta indiano sulla ISS dipenderà dagli obiettivi scientifici e dagli esperimenti scelti dall'India per la missione. In genere, gli astronauti rimangono sulla ISS per circa sei mesi, anche se alcuni sono rimasti per periodi più lunghi, come Scott Kelly e Mikhail Kornienko che hanno completato una missione di un anno.

La collaborazione con paesi che hanno esperienza nell’esplorazione spaziale fornisce preziose informazioni tecnologiche e riduzioni dei costi. Le aspirazioni dell'India vanno oltre il programma ISS, con l'intenzione di creare una propria stazione spaziale, la “Bharatiya Antariksha Station”, entro il 2035. Gli Stati Uniti hanno espresso la volontà di sostenere l'India nella costruzione di una stazione spaziale commerciale entro il 2040.

Questa collaborazione tra India e Stati Uniti ha il potenziale per promuovere l’innovazione e l’ulteriore esplorazione umana nello spazio. Il coinvolgimento attivo dell'India in iniziative come gli accordi Artemis e il progetto Gaganyaan dimostra il suo impegno per l'esplorazione spaziale e l'uso pacifico dello spazio. Inoltre, questi sforzi di collaborazione non solo miglioreranno le capacità e le competenze dell’India nel volo spaziale umano, ma favoriranno anche la cooperazione scientifica e tecnologica in vari campi.

Nel complesso, questi sforzi di collaborazione racchiudono un immenso potenziale nel plasmare gli sforzi spaziali dell’India e nel contribuire alla nostra più ampia comprensione dell’universo. Fungono anche da ispirazione per le generazioni più giovani in India per intraprendere una carriera nei campi STEM e instillare un senso di meraviglia e apprezzamento per il vasto universo.