La navicella spaziale Juno cattura splendide immagini di Giove

La navicella spaziale Juno della NASA ha recentemente catturato fotografie mozzafiato di Giove, mostrando la maestosa bellezza del pianeta e rivelando affascinanti scoperte scientifiche. Giunone, nella sua orbita ellittica attorno a Giove dal luglio 2016, si è immersa vicino alle cime delle nuvole del pianeta durante il suo 56° perievo, il 22 novembre. Viaggiando a una velocità sbalorditiva di circa 130,000 mph, Juno ha utilizzato la sua fotocamera da due megapixel, JunoCAM, per fare clic su immagini straordinarie.

Nonostante le sfide affrontate durante l'orbita, come la rotazione e la necessità di mettere insieme strisce di immagini, Giunone è riuscita a trasmettere queste immagini sulla Terra. I dati grezzi impiegano circa 34 minuti luce per raggiungere il nostro pianeta come trasmissione radio. Gli scienziati cittadini hanno poi trasformato questi dati grezzi in immagini di grande impatto visivo che offrono uno sguardo sui misteri di Giove.

Con la sua volta di radiazioni in titanio che protegge i suoi strumenti sensibili, Juno è armata per resistere alle intense cinture di radiazioni di Giove. Gli strumenti scientifici della navicella, tra cui un magnetometro, un sistema scientifico gravitazionale e un radiometro a microonde, forniscono dati preziosi sui campi magnetici e gravitazionali di Giove, sulla temperatura atmosferica, sulla pressione e sulla composizione.

In particolare, anche il sistema di comunicazione di Giunone contribuisce alla ricerca scientifica. Tracciando lievi cambiamenti nella velocità di Giunone, fino a 0.01 millimetri al secondo, gli scienziati ottengono informazioni sul campo gravitazionale di Giove. Questa conoscenza è essenziale per comprendere più profondamente l'atmosfera del pianeta.

La missione Juno ha prodotto scoperte scientifiche significative, come il rilevamento di abbondante acqua vicino all'equatore, l'osservazione dei fulmini nelle nuvole di Giove e l'esplorazione delle aurore a raggi X di Giove. Inoltre, durante il suo 55° periodo di ottobre, Giunone è passata a ben 7,270 miglia dalla luna vulcanica di Giove, Io. Nel prossimo 57° perigiove del 30 dicembre, Giunone dovrebbe avvicinarsi ancora di più, entro sole 930 miglia da Io, fornendo potenzialmente le migliori immagini mai catturate di questa enigmatica luna.

La navicella spaziale Juno continua a stupire con le sue straordinarie scoperte e le sue immagini straordinarie. Queste intuizioni non solo ampliano la nostra comprensione di Giove, ma alimentano anche la nostra curiosità sui misteri dell’universo.