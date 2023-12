Nuove conoscenze sugli effetti della microgravità sull’invecchiamento e sull’immunità

L’equipaggio della Spedizione 70 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sta facendo progressi significativi nella comprensione degli effetti della microgravità sull’invecchiamento e sull’immunità. Attraverso una serie di esperimenti avanzati nel campo delle scienze della vita, gli scienziati stanno ottenendo preziose conoscenze biomediche che sarebbero impossibili da ottenere sulla Terra.

Uno degli esperimenti in corso prevede l'osservazione di campioni simili a cellule cerebrali nel Life Science Glovebox del modulo di laboratorio Kibo. Questo studio, noto come studio di biologia spaziale sull’invecchiamento cerebrale, mira a esplorare i processi degenerativi delle cellule cerebrali in un ambiente di microgravità. I risultati di questa ricerca potrebbero fornire informazioni sui sintomi dell’invecchiamento accelerato osservati nello spazio e contribuire a far progredire la comprensione e il trattamento delle malattie neurodegenerative sulla Terra.

Oltre allo studio sulle cellule cerebrali, l'equipaggio partecipa anche all'esperimento di ricerca umana CIPHER. L'ingegnere di volo della NASA Loral O'Hara ha recentemente indossato un giubbotto e una fascia caricati di sensori per 48 ore per registrare il suo stato di salute. Questo esperimento mira a osservare gli effetti fisiologici e psicologici a lungo termine della vita nello spazio.

Questi esperimenti evidenziano le opportunità uniche offerte dall’ambiente di microgravità della ISS. Le cellule si comportano diversamente in assenza di gravità, consentendo agli scienziati di acquisire una comprensione più profonda di come i vari organismi, compreso l’uomo, si adattano alla vita nello spazio. Le conoscenze acquisite dagli esperimenti di biologia spaziale hanno il potenziale per sviluppare terapie avanzate per i disturbi sulla Terra e migliorare la salute degli astronauti durante le missioni di lunga durata.

