La NASA ripristina con successo le operazioni scientifiche del telescopio spaziale Hubble

La NASA ha ripristinato con successo le operazioni scientifiche del telescopio spaziale Hubble dopo che si è verificato un problema con il giroscopio. Il telescopio aveva sospeso le osservazioni scientifiche il 23 novembre, ma ora ha ripreso le operazioni l'8 dicembre.

La NASA ha condotto una serie di test per comprendere le prestazioni dei giroscopi e ha stabilito che le operazioni scientifiche potevano continuare utilizzando tutti e tre i giroscopi. Infatti, sulla base delle prestazioni osservate durante i test, il team ha deciso di far funzionare i giroscopi in una modalità ad alta precisione durante le osservazioni scientifiche. Gli strumenti e l'osservatorio stesso sono stabili e in buona salute.

La Wide Field Camera 3 e la Advanced Camera for Surveys, le due fotocamere principali di Hubble, hanno già ripreso le osservazioni scientifiche. Il team prevede inoltre di ripristinare le operazioni dello spettrografo Cosmic Origins e dello Space Telescope Imaging Spectrograph entro la fine del mese.

Il telescopio spaziale Hubble, lanciato nel 1990, ha rappresentato un punto di svolta nel campo dell’astronomia. La sua capacità di catturare immagini nitide di galassie lontane, nebulose e altri fenomeni celesti ha rivoluzionato la nostra comprensione dell'universo. Non solo ha rivelato l’espansione accelerata dell’universo, ma ha anche fornito viste dettagliate dei pianeti del nostro sistema solare. La longevità e l'adattabilità di Hubble lo hanno reso uno degli strumenti più significativi nella storia dell'astronomia, spingendo costantemente i confini della nostra conoscenza cosmica.

Con le sue operazioni scientifiche ora di nuovo sulla buona strada, Hubble continuerà a fornirci preziose intuizioni e scoperte che approfondiscono la nostra comprensione dell’universo in cui viviamo.