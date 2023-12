La NASA prevede di riprendere le operazioni del telescopio Hubble con una maggiore precisione del giroscopio

La NASA ha annunciato l'intenzione di ripristinare le piene operazioni scientifiche del telescopio spaziale Hubble, nonostante i recenti intoppi con uno dei suoi giroscopi direzionali. A seguito di letture errate da uno dei giroscopi del telescopio il 19 novembre, Hubble è entrato in modalità provvisoria come misura precauzionale. Sebbene il team lo abbia riportato online con successo, problemi successivi hanno costretto il telescopio nuovamente in modalità provvisoria il 21 e il 23 novembre.

Fortunatamente, l’ultimo ingresso in modalità provvisoria non ha causato particolari preoccupazioni poiché Hubble può funzionare con un solo giroscopio, se necessario. Tuttavia, il team preferisce utilizzarne tre per un’efficienza ottimale. Tuttavia, la NASA ha deciso di ripristinare il telescopio per le operazioni scientifiche utilizzando tutti e tre i giroscopi. Per migliorare le prestazioni, i giroscopi verranno utilizzati in una modalità ad alta precisione durante le osservazioni.

Nonostante più di tre decenni di servizio e la recente attenzione prestata ai nuovi osservatori, Hubble rimane una risorsa preziosa per esplorare il vasto universo. Sebbene in passato si siano verificati problemi con il giroscopio, l'osservatorio e i suoi strumenti rimangono stabili e in buona salute, secondo una dichiarazione dei funzionari della NASA.

Il telescopio spaziale Hubble ha rivoluzionato la nostra comprensione del cosmo sin dal suo lancio ed è stato determinante nel catturare immagini mozzafiato dello spazio profondo. Il suo funzionamento continuato garantirà che gli scienziati abbiano accesso a dati critici per ulteriori ricerche e scoperte astronomiche. Nonostante occasionali battute d’arresto, l’impegno della NASA nel ripristinare e migliorare la funzionalità del telescopio sottolinea l’importanza della sua missione di espandere la nostra conoscenza dell’universo.