Il telescopio spaziale Hubble della NASA torna in azione, superando i problemi del giroscopio

Il telescopio spaziale Hubble della NASA è tornato in attività dopo aver affrontato problemi al giroscopio che hanno temporaneamente messo il telescopio in modalità provvisoria. I giroscopi del telescopio spaziale, che sono una parte cruciale del suo sistema di guida e puntamento, hanno causato problemi in passato. Le operazioni scientifiche erano state precedentemente sospese nel 2018 a causa di problemi al giroscopio. Tuttavia, gli ingegneri riuscirono a recuperare il telescopio il giorno successivo, permettendogli di riprendere le normali operazioni.

I giroscopi di Hubble hanno la reputazione di essere imprevedibili. Anche se il telescopio è stato interrotto più volte a causa di guasti al giroscopio, c'è ancora molta vita in questo iconico strumento scientifico. La NASA stima che l’attuale set di giroscopi durerà fino al 2030. Nel frattempo dovrebbero essere previsti guasti occasionali, modalità sicure e sospensioni delle operazioni scientifiche.

Nonostante la recente battuta d’arresto, Hubble non è ancora completamente funzionante. La Wide Field Camera 3 e la Advanced Camera for Surveys hanno ripreso le osservazioni scientifiche, ma lo spettrografo Cosmic Origins e lo Space Telescope Imaging Spectrograph rimangono offline. Tuttavia, il team di Hubble prevede che questi strumenti saranno nuovamente operativi alla fine di questo mese.

La temporanea sospensione delle attività scientifiche ha avuto ripercussioni sul programma del telescopio, interrompendo importanti progetti di ricerca. Tuttavia, una volta risolto il problema del giroscopio, gli scienziati sperano di riprendere i loro studi sugli oggetti della cintura di Kuiper, sulla metallicità nei satelliti della galassia di Andromeda, sulle supernove di tipo 1A e su altri argomenti.

Il telescopio spaziale Hubble è stato un pioniere nel campo dell'astronomia da oltre tre decenni. Le sue immagini hanno affascinato miliardi di persone in tutto il mondo, rimodellando la nostra comprensione dell'universo. Nonostante il suo hardware obsoleto e le sfide che deve affrontare, Hubble continua a dimostrare la sua resilienza e il suo costante impegno nell’espansione della nostra conoscenza del cosmo. Mentre il telescopio si avvicina alla sua osservazione finale, è chiaro che non possiamo sottovalutare il suo impatto duraturo sulla scoperta scientifica.