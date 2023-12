Gli scienziati recuperano con successo un campione incontaminato di asteroide: un tesoro della storia del sistema solare

By

Gli scienziati stanno celebrando un'importante pietra miliare nell'esplorazione spaziale poiché hanno recuperato con successo un campione incontaminato di un asteroide chiamato Bennu. Il campione, contenuto in una capsula delle dimensioni del cestello di una lavatrice, è stato raccolto dalla missione OSIRIS-REx della NASA e riportato sulla Terra. Questo risultato segna un passo avanti significativo nella comprensione delle origini del nostro sistema solare e dei materiali che lo hanno formato.

L'importanza di questo campione incontaminato risiede nel suo stato intatto. A differenza dei meteoriti che cadono sulla Terra, il campione di Bennu è stato protetto dal calore di rientro e dalla contaminazione superficiale. Essendo gli oggetti più primitivi del sistema solare, gli asteroidi come Bennu forniscono preziose informazioni sulle prime fasi della formazione planetaria. Il campione contiene elementi che rispecchiano le abbondanze relative trovate nel giovane sole stesso, offrendo agli scienziati una finestra sulle materie prime che hanno modellato il nostro sistema solare.

Oltre all’analisi elementare, i ricercatori sono anche affascinati dalle variazioni osservate nei massi e nei granelli di roccia del campione di Bennu. Queste peculiarità sollevano interrogativi sulla storia geologica dell’asteroide e sui processi che ne hanno modellato la superficie. Inoltre, alcuni grani sono ricoperti da misteriose croste ricche di magnesio, sodio e fosfato, che forniscono ulteriori spunti di indagine.

La riuscita raccolta del campione di asteroide ha avuto anche benefici inaspettati. Gli scienziati hanno utilizzato la missione come un'opportunità per studiare gli infrasuoni, in particolare il suono prodotto dall'onda d'urto mentre la capsula attraversava l'atmosfera. Analizzando lo schema del doppio botto osservato da palloni aerostatici dotati di sensori a infrasuoni, gli scienziati mirano ad affinare la loro comprensione dei segnali infrasuoni e delle loro applicazioni sia sulla Terra che nelle future missioni di esplorazione planetaria.

I palloni dotati di infrasuoni che galleggiano nell’atmosfera superiore di pianeti come Venere potrebbero potenzialmente rilevare i terremoti che si verificano sotto la loro superficie. Si tratterebbe di uno sviluppo significativo, poiché progettare sismometri in grado di resistere alle condizioni estreme di Venere rappresenta una sfida formidabile. Riconoscere la caratteristica firma degli infrasuoni di un oggetto extraterrestre in arrivo aiuterebbe anche gli scienziati a valutare il tasso di fondo degli impatti dei meteoriti su Venere.

Sebbene nel prossimo futuro siano improbabili flottiglie di palloni per il campionamento degli infrasuoni nei cieli di Venere, gli scienziati riconoscono l’importanza di cogliere le opportunità per raccogliere dati e classificare il rumore di fondo. Inoltre, riproporre un aspetto dell’esplorazione spaziale per supportare e migliorare un’altra missione dimostra l’ingegnosità e lo spirito collaborativo inerenti agli sforzi scientifici.

Mentre gli scienziati approfondiscono l’analisi del campione di Bennu, sono entusiasti delle potenziali scoperte che li attendono. Questa opportunità senza precedenti di studiare il materiale incontaminato di un asteroide offre una ricchezza di conoscenze sugli albori del nostro sistema solare e potrebbe aprire la strada a future scoperte nell’esplorazione planetaria.