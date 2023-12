Grandi fregate: raggiungere nuove vette nella ricerca sui cambiamenti climatici

I ricercatori hanno trovato un alleato sorprendente nella loro ricerca per comprendere il cambiamento climatico: la grande fregata. Queste maestose creature, note per la loro impressionante apertura alare e la capacità di trascorrere mesi in aria, sono state dotate di uno speciale dispositivo chiamato “biologger” per raccogliere dati preziosi sui modelli climatici.

Il dottor Ian Brosnan, uno scienziato dell’Ames Research Center della NASA, ha avuto l’idea mentre lavorava con i ricercatori che stavano già etichettando gli uccelli per monitorare i loro movimenti. Si rese conto che questi uccelli, che sorvolano aree remote del mondo, potevano fornire informazioni sull'atmosfera che li circonda.

Gli uccelli sono stati etichettati con biologger, che sono stati attaccati in modo sicuro alle loro code utilizzando un adesivo delicato. Mentre le fregate planano nel cielo, campionano le temperature e raccolgono dati nelle giornate nuvolose e anche durante la notte. I ricercatori sono rimasti particolarmente affascinati dalla capacità degli uccelli di cavalcare le termiche e fermarsi in cima allo strato limite planetario (PBL), lo strato in cui si verificano gli impatti del tempo, della qualità dell’aria e del clima.

Lo studio del PBL è fondamentale per comprendere le previsioni sulla qualità dell’aria, le previsioni meteorologiche e il cambiamento climatico. Sebbene gli scienziati di solito si affidino a misurazioni a terra o ai satelliti, lo studio delle aree remote sugli oceani si è rivelato impegnativo e costoso. Con l’aiuto della grande fregata, i ricercatori hanno ora un nuovo metodo per raccogliere dati da queste regioni difficili da raggiungere.

Il dottor Brosnan ha presentato le sue scoperte all'incontro annuale dell'American Geophysical Union, sottolineando l'importanza di comprendere le dinamiche del PBL di fronte al cambiamento climatico. Il prossimo passo per i ricercatori sarà quello di espandere lo studio etichettando più fregate e raccogliendo ancora più dati.

Sfruttando i talenti naturali di questi uccelli, gli scienziati sperano che i dati raccolti contribuiranno a strategie migliori per far fronte agli effetti del cambiamento climatico. La grande fregata sta davvero raggiungendo nuovi traguardi nella ricerca sui cambiamenti climatici.