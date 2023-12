Quattro giovani oggetti stellari appena scoperti

Un recente studio condotto da un team internazionale di astronomi ha portato alla scoperta di quattro nuovi oggetti stellari giovani (YSO) eruttivi. Il team ha analizzato i dati del catalogo SPICY e della navicella spaziale WISE della NASA per identificare questi entusiasmanti fenomeni astronomici. I risultati sono stati pubblicati nel numero di dicembre del Journal of the Korea Astronomical Society.

I giovani oggetti stellari, noti anche come YSO, sono stelle nelle prime fasi dell'evoluzione, comprese le protostelle e le stelle pre-sequenza principale (PMS). Si trovano tipicamente all'interno di densi ammassi molecolari ricchi di gas molecolare e particelle interstellari. Questi oggetti spesso sperimentano processi di accrescimento episodici, che portano a esplosioni guidate dall’accrescimento. Queste esplosioni possono essere classificate in due tipi: esplosioni EX Lup (EXors) e esplosioni FU Ori (FUors).

Il gruppo di ricerca, guidato da Carlos Contreras Peña della Seoul National University, ha condotto una ricerca di nuovi YSO in esplosione esaminando i dati del catalogo SPICY e analizzando la fotometria nel medio infrarosso di WISE. Come risultato della loro analisi, hanno identificato quattro YSO eruttivi: SPICY 97855, SPICY 99341, SPICY 100587 e SPICY 109331. SPICY 99341 e SPICY 100587 sono stati classificati come FUor autentici, mentre SPICY 97855 è un candidato FUor. L’esplosione di SPICY 109331, inizialmente classificato come EXor, è durata circa cinque anni, più a lungo del previsto per gli EXor. Di conseguenza, è stata classificata come sorgente V1647 Ori-like, dimostrando caratteristiche miste tra EXor e FUor.

Lo studio ha rivelato che tutti e quattro gli YSO eruttivi appena scoperti hanno sperimentato esplosioni a lungo termine (della durata di più di un anno) e di elevata ampiezza. Inoltre, i loro spettri mostravano forti linee di emissione di 12CO, indicando cambiamenti significativi nel tasso di accrescimento. Le distanze di SPICY 99341 e SPICY 109331 sono state determinate essere rispettivamente di circa 9,800 e 12,500 anni luce, mentre le distanze degli altri due YSO rimangono sconosciute e richiedono ulteriori osservazioni.

Questa ricerca innovativa contribuisce alla nostra comprensione dei giovani oggetti stellari e fa luce sugli affascinanti fenomeni delle esplosioni eruttive nelle stelle allo stadio iniziale. Ulteriori studi su questi YSO forniranno preziose informazioni sui processi di accrescimento e sui percorsi evolutivi delle giovani stelle nel nostro universo.