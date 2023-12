Nuove sfide di ricerca mettono alla prova le stime precedenti delle emissioni di metano nell’Artico

Un nuovo studio pubblicato su Geophysical Research Letters ha scoperto che i piccoli laghi non mappati nell’Artico non emettono tanto metano quanto si credeva in precedenza. Il metano è un potente gas serra e comprenderne le emissioni è fondamentale per affrontare il cambiamento climatico. Ricerche precedenti avevano stimato che questi piccoli laghi contribuissero per circa il 40% alle emissioni di metano della regione. Tuttavia, utilizzando immagini satellitari e aeree ad alta risoluzione della NASA, i ricercatori hanno scoperto che questi laghi non mappati in realtà contribuiscono solo al 3% circa delle emissioni di metano nell’Artico.

Il ricercatore capo dello studio, Ethan D. Kyzivat, spiega che sebbene questi piccoli laghi occupino un'area relativamente piccola, hanno un livello sproporzionato di emissioni. Il nuovo set di dati ha consentito ai ricercatori di stimare con maggiore precisione l’area coperta da questi laghi e di conseguenza di misurarne le emissioni.

Questa nuova ricerca contraddice le stime precedenti basate su dati a risoluzione inferiore. L’analisi delle immagini aeree ha mostrato che ci sono meno laghi piccoli e non mappati nell’Artico di quanto si pensasse in precedenza, riducendo significativamente le emissioni cumulative di metano ad essi attribuite.

Oltre a mettere in discussione le stime precedenti, lo studio ha anche scoperto un doppio conteggio dei laghi come zone umide, che ha gonfiato le stime sulle emissioni di metano per la regione. I ricercatori ritengono che, con le nuove scoperte di un minor numero di laghi piccoli, il problema del doppio conteggio sia di entità minore di quanto si credesse in precedenza.

I risultati dello studio hanno anche implicazioni per risolvere la discrepanza tra le stime “dal basso verso l'alto” e quelle “dall'alto verso il basso” delle emissioni di metano. Il metodo “bottom-up” stima le emissioni sulla base delle mappe della Terra, mentre il metodo “top-down” stima le emissioni sulla base di misurazioni atmosferiche. I nuovi dati suggeriscono che le stime bottom-up dovrebbero allinearsi maggiormente con quelle top-down, avvicinando i due punti di vista opposti.

I ricercatori vedono questo studio come una prova di concetto e pianificano di espandere la loro tecnica di modellazione del metano ad altre regioni del mondo. Comprendere e misurare accuratamente le emissioni di metano è fondamentale per sviluppare strategie efficaci per mitigare il cambiamento climatico.