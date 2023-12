Il video fuorviante dell'aspirante astronauta su Marte innesca la discussione sulle donne nelle discipline STEM

By

Recentemente è riemerso un video che circola su Internet in cui appare Alyssa Carson, un'adolescente americana di 22 anni che insegue il suo sogno di atterrare su Marte. Sebbene Carson sia un'appassionata di spazio nella vita reale con diversi risultati impressionanti al suo attivo, il video è pieno di imprecisioni e stereotipi dannosi.

Sfatato dai mezzi di controllo dei fatti, il video afferma falsamente che Carson è stata presa in considerazione per una missione su Marte e che le è vietato sposarsi o avere figli. Queste affermazioni perpetuano visioni obsolete e pregiudizievoli riguardo al ruolo e alle aspirazioni delle donne nei campi STEM.

Il processo di selezione degli astronauti della NASA è rigoroso e richiede che i candidati abbiano un master in settori pertinenti e un minimo di due anni di esperienza professionale. Non esiste alcun limite di età, anche se il candidato medio accettato ha circa 34 anni.

Carson, che ha completato il rinomato programma Passport to Explore Space del Kennedy Space Center e ha conseguito una laurea in astrobiologia, è ancora alle prime fasi del suo straordinario viaggio. Attualmente sta conseguendo un dottorato di ricerca in Scienze spaziali e planetarie, dimostrando la sua incrollabile dedizione all'esplorazione spaziale.

La diffusione del video ingannevole sottolinea l’importanza della condivisione responsabile delle informazioni. Serve a ricordare che dobbiamo valutare criticamente i contenuti che consumiamo e controllare attentamente le fonti per verificarne l'accuratezza e la credibilità. La disinformazione può perpetuare stereotipi dannosi e ostacolare il progresso, in particolare incoraggiando i gruppi sottorappresentati, come le donne, a intraprendere una carriera nelle discipline STEM.

La determinazione e i risultati ottenuti da Carson dovrebbero essere celebrati, fornendo ispirazione ad aspiranti scienziati e astronauti, indipendentemente dal sesso. Evidenziando i suoi successi e dissipando le false narrazioni, possiamo promuovere un ambiente più inclusivo ed equo nel campo dell’esplorazione spaziale.