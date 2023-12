Voyager 1 affronta problemi di comunicazione che ostacolano la trasmissione dei dati

Trama: La navicella spaziale Voyager 1 della NASA, una veterana esploratrice del cosmo, ha riscontrato una battuta d'arresto nella sua missione poiché ha cessato di trasmettere dati scientifici e ingegneristici alla Terra. Il problema risiede nel Flight Data System (FDS), che non riesce a comunicare in modo efficace con l'unità di modulazione della telemetria (TMU) poiché trasmette uno schema ripetitivo senza dati utili. La NASA sospetta che il problema provenga dall'FDS. Gli ingegneri sono alle prese con le idiosincrasie della vecchia navicella spaziale, facendo affidamento su documentazione vecchia di decenni per risolvere i problemi incontrati. Inoltre, il tempo necessario per comunicare con la Voyager 1 rappresenta una sfida, poiché i comandi del controllo missione impiegano più di 22 ore per raggiungere la sonda ed è necessario tempo aggiuntivo per valutarne l’efficacia. La NASA stima che gli ingegneri avranno bisogno di diverse settimane per sviluppare un nuovo piano per affrontare il problema. Questo incidente segna una notevole deviazione da un precedente problema tecnico della telemetria nel 2022 che causò una trasmissione confusa dei dati sull'assetto, che fu successivamente risolta passando a un altro computer. Ora, la sonda Voyager 1 cessa di trasmettere qualsiasi dato scientifico, ponendo nuove sfide al team.

