La navicella spaziale cargo statunitense si prepara per il ritorno sulla Terra mentre i responsabili della missione monitorano il tempo

Un veicolo spaziale cargo statunitense si sta preparando a sganciarsi dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e a compiere il viaggio di ritorno sulla Terra. I responsabili della missione stanno monitorando da vicino le condizioni meteorologiche nelle zone di rientro in mare per garantire un rientro sicuro.

A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli causate dal passaggio di un fronte freddo al largo delle coste della Florida, lo sgancio della navicella spaziale di rifornimento cargo SpaceX Dragon, originariamente previsto per il 16 dicembre, è stato rinviato. Team congiunti della NASA e di SpaceX stanno valutando le condizioni meteorologiche per determinare la prossima opportunità disponibile per lo sgancio. Il primo orario possibile per lo sgancio è alle 5:05 EST di domenica 17 dicembre.

Se il tempo lo permette, la copertura della partenza di Dragon inizierà alle 4:45 sul servizio di streaming NASA+ e sarà disponibile anche su NASA Television, YouTube e sul sito web dell'agenzia. Tuttavia, l’ammaraggio della navicella spaziale al largo delle coste della Florida non sarà trasmesso dalla TV della NASA.

Mentre fervono i preparativi per il ritorno della navicella spaziale, gli astronauti a bordo della stazione spaziale sono impegnati in varie attività. L'astronauta della NASA Jasmin Moghbeli sta conducendo un esperimento all'interno del modulo di laboratorio Kibo per studiare la crescita microbica in condizioni di microgravità. L’esperimento di adesione e corrosione dei batteri mira a capire come identificare e disinfettare i microbi che possono contaminare i sistemi dei veicoli spaziali e influenzare la salute dell’equipaggio.

Inoltre, gli astronauti Jasmin Moghbeli della NASA e Andreas Mogensen dell'Agenzia spaziale europea (ESA) stanno trasferendo campioni di ricerca congelati dai congelatori scientifici della stazione ai congelatori cargo scientifici. Questi campioni biologici verranno riportati sulla Terra per essere analizzati e ottenere informazioni dettagliate sugli effetti della microgravità su cellule e organismi.

Inoltre, l'ingegnere di volo della NASA Loral O'Hara sta assistendo con i trasferimenti di carico sulla nave spaziale Cygnus, ricevendo anche un controllo sanitario e lavorando su attività di manutenzione del laboratorio. L'astronauta Satoshi Furukawa della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) sta installando una piattaforma sperimentale multiuso nella camera di equilibrio del modulo di laboratorio Kibo.

Mentre la navicella spaziale Dragon si prepara a lasciare la ISS, gli astronauti continuano il loro importante ruolo nella ricerca scientifica in corso e nelle attività di manutenzione a bordo della stazione spaziale.