Il futuro incerto della missione Dragonfly della NASA: esplorazione della luna di Saturno, Titano

L'attesissima missione Dragonfly della NASA per esplorare Titano, luna di Saturno, affronta un futuro incerto mentre l'agenzia attende il rilascio della richiesta di budget del presidente per l'anno fiscale 2025. La conferma della progettazione definitiva e della fabbricazione della missione è stata sospesa a causa di preoccupazioni di bilancio.

Originariamente previsto per il lancio nel 2026, il team Dragonfly è stato incaricato dalla NASA di fissare una data di lancio pronto per il 2027. Tuttavia, la data di lancio è stata ora spostata ulteriormente a luglio 2028, in attesa di una valutazione da parte del Consiglio di gestione del programma dell'Agenzia nel 2024.

Il finanziamento per Dragonfly, una missione di New Frontiers, ha visto un calo significativo nel bilancio presidenziale per l’anno fiscale 2024. Il budget stanziato è sceso a 327.7 milioni di dollari rispetto ai 400.1 milioni di dollari dell'anno precedente. Con i vincoli di budget della NASA, il futuro della missione è in bilico.

Nonostante la battuta d’arresto, la NASA spera che il ritardo sia temporaneo e non indicativo di una completa rivalutazione degli sforzi dell’agenzia. Il team di Dragonfly ha completato con successo una revisione del progetto all’inizio di quest’anno e ha ripianificato la missione sulla base dei finanziamenti previsti disponibili nell’anno fiscale 2024, portando alla nuova data di preparazione al lancio nel 2028.

La missione Dragonfly intende utilizzare un lander ad ala rotante per navigare in varie località su Titano, conducendo analisi per caratterizzare l'ambiente lunare e cercare prove di vita passata basata sull'acqua o sugli idrocarburi. Questa ambiziosa spedizione di due anni mira a coprire diverse centinaia di chilometri con l'aiuto di un generatore termoelettrico a radioisotopi multimissione (MMRTG) per la produzione di energia.

Titano, che in precedenza era stato visitato dalla sonda Huygens dell'Agenzia spaziale europea, ha rivelato scoperte interessanti. La sonda ha trovato ghiaccio d’acqua sparso su una superficie arancione, insieme ad un’atmosfera nebbiosa di metano. Queste scoperte hanno alimentato la curiosità degli scienziati e hanno spinto a richiedere ulteriori esplorazioni dell’enigmatica luna di Saturno.

