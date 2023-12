Controllo degli asteroidi: nuovi approcci alla difesa planetaria

Trama: Recenti missioni sugli asteroidi hanno rivelato che molti di questi oggetti celesti non sono entità singole e solide, ma piuttosto cumuli di macerie costituiti da ghiaia e massi tenuti insieme in modo approssimativo. Ciò rappresenta una sfida per scienziati e ingegneri quando si tratta di deviare gli asteroidi che potrebbero potenzialmente rappresentare un pericolo per la Terra. Il metodo tradizionale dell'impatto cinetico, come dimostrato dal Double Asteroid Redirection Test (DART) della NASA, potrebbe non essere efficace con gli asteroidi accumulati in macerie, poiché potrebbe causarne la rottura invece di deviarli. Tuttavia, sono allo studio approcci alternativi promettenti, tra cui la deflessione del fascio ionico e l'uso del campo gravitazionale di un veicolo spaziale, noto come Gravity Tractor. Questi metodi offrono processi più controllati che possono funzionare su cumuli di macerie senza distruggerli.

Deflessione del fascio ionico: un approccio controllato

Una potenziale soluzione per affrontare gli asteroidi accumulati in macerie è la deflessione del fascio ionico. Questa tecnica prevede di dirigere un raggio ionico per colpire l’asteroide lungo il suo vettore di velocità, distribuendo la potenza per mesi o addirittura anni. Secondo John Brophy, un ricercatore di ingegneria presso il Jet Propulsion Laboratory, la deflessione del fascio ionico è un processo controllato che può mitigare i problemi associati alla deviazione dei cumuli di macerie. Non richiede la conoscenza della forza o della composizione dell'asteroide, il che lo rende un approccio potenzialmente interessante. Sebbene questo metodo sia ancora in fase di studio, si dimostra promettente nell’affrontare le complesse sfide legate alla deviazione degli asteroidi cumuli di macerie.

Il trattore gravitazionale: utilizzo dei campi gravitazionali

Un altro approccio innovativo in fase di studio è il Gravity Tractor. Questo concetto prevede l'utilizzo del campo gravitazionale di un veicolo spaziale per esercitare una leggera forza su un asteroide, alterandone gradualmente la traiettoria. Ed Lu, direttore esecutivo dell'Asteroid Institute e co-inventore del Gravity Tractor, ritiene che questo metodo sia un mezzo praticabile per deviare gli asteroidi. Testare il concetto nello spazio è attualmente in fase di studio e, in caso di successo, potrebbe fornire un approccio controllabile ed efficace per affrontare gli asteroidi.

Miglioramento del rilevamento e del monitoraggio

Nonostante i progressi nello sviluppo di tecniche di deflessione degli asteroidi, rimane fondamentale migliorare la nostra capacità di rilevare e monitorare asteroidi potenzialmente pericolosi. Si prevede che il prossimo Osservatorio Vera C. Rubin in Cile svolgerà un ruolo importante nell’individuazione di nuovi asteroidi. Con la sua capacità di monitorare vaste aree del cielo e di rilevare oggetti in debole movimento, promette di essere una risorsa preziosa per identificare potenziali minacce. Tuttavia, anche le questioni di governance relative alla difesa planetaria necessitano di attenzione. Come sottolinea Nikola Schmidt, ricercatore senior presso l’Istituto di relazioni internazionali, c’è ancora molto da scoprire sulla composizione e sulla struttura degli asteroidi accumulati in macerie, il che aggiunge complessità al compito di mitigare i rischi che rappresentano.

In conclusione, mentre i tradizionali metodi di impatto cinetico potrebbero non essere adatti per deviare asteroidi accumulati in macerie, approcci alternativi come la deflessione del fascio ionico e il Gravity Tractor si dimostrano promettenti nell’affrontare questi oggetti celesti unici. Migliori capacità di rilevamento e monitoraggio, insieme alla ricerca e alla collaborazione in corso, sono vitali nei nostri sforzi per proteggere la Terra da potenziali impatti di asteroidi.