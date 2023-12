Una nuova ricerca mostra i potenziali impatti della prossima tempesta solare

By

La NASA e gli esperti meteorologici lanciano l'allarme su un'imminente tempesta solare che dovrebbe colpire la Terra il 30 novembre. Sebbene classificato come tempesta minore, questo evento ha il potenziale di interrompere i segnali radio e GPS, ponendo sfide ai sistemi di comunicazione in tutto il mondo.

Le tempeste solari, note anche come espulsioni di massa coronale (CME), sono potenti fenomeni che hanno origine dal sole. Queste CME sono costituite da onde contenenti ioni altamente carichi che possono causare danni ai satelliti e alle infrastrutture di comunicazione sulla Terra. Sulla base di recenti scoperte, il monitoraggio della NASA suggerisce che una CME si sta avvicinando rapidamente e raggiungerà il nostro pianeta il 30 novembre.

Come spiega la dottoressa Tamitha Skov, specialista di meteorologia spaziale, uno degli effetti visivi di questa tempesta solare sarà l’illuminazione del cielo con aurore colorate, causate dall’interazione energetica della CME con lo strato termosfera della nostra atmosfera. Questo spettacolo sarà particolarmente evidente vicino ai poli.

Le tempeste solari comunemente interrompono i segnali radio e GPS a causa delle loro interazioni con il campo magnetico terrestre e la ionosfera. Di conseguenza, possono verificarsi tempeste geomagnetiche e aurore. Anche se si prevede che questa tempesta solare sarà di scala relativamente piccola, è importante notare che anche piccole interruzioni nei sistemi di comunicazione possono accumularsi e avere un impatto sulla funzionalità globale.

Sebbene le tempeste solari su larga scala possano potenzialmente causare interruzioni di Internet e interruzioni locali, i loro effetti durano in genere solo poche ore. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli che queste tempeste, se vissute senza lo scudo protettivo della nostra atmosfera, potrebbero avere conseguenze più gravi per gli organismi viventi. Al momento, la preoccupazione principale riguarda potenziali interruzioni della comunicazione, sottolineando la necessità di prendere precauzioni per garantire un impatto minimo.

FAQ:

D: Cos'è una tempesta solare?

R: Una tempesta solare, o espulsione di massa coronale (CME), è una potente eruzione di plasma e campi magnetici dalla corona solare.

D: Che impatto hanno le tempeste solari sulla Terra?

R: Le tempeste solari possono disturbare i segnali radio e GPS, causare tempeste geomagnetiche e creare bellissime aurore nel cielo.

D: Quanto durerà la prossima tempesta solare?

R: Anche se si prevede che la tempesta imminente sarà relativamente piccola, i suoi effetti possono accumularsi e potenzialmente avere un impatto sui sistemi di comunicazione a livello globale.