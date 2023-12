Nuove intuizioni sull’imminente tempesta geomagnetica

By

Uno sviluppo significativo è emerso nel campo delle previsioni meteorologiche spaziali. Gli esperti hanno rivisto la loro precedente previsione di una tempesta geomagnetica G2 in una tempesta G3 più potente. Questo aggiornamento è il risultato di un recente evento solare osservato dal Solar Dynamics Observatory della NASA.

Il 28 novembre, intorno alle 2:24 EST, si è verificata una notevole eruzione solare, descritta come "quasi di classe X". Il Solar Dynamics Observatory ha catturato immagini straordinarie del brillamento solare di classe M9.8 proveniente dal complesso di macchie solari noto come regione attiva 3500. L’intensità di questo brillamento ha incuriosito gli scienziati e ha spinto a ulteriori indagini.

In seguito a questo rilascio energetico, l’Osservatorio Solare ed Eliosferico ha rilevato un vasto “alone CME completo” in espansione lontano dal Sole. L'espansione di questa nube di plasma solare forma un anello luminoso attorno al disco solare, impedendo alla luce solare diretta di raggiungere lo strumento. È interessante notare che ora si prevede che questo alone CME si dirigerà direttamente verso la Terra.

La caratteristica unica di questa CME in arrivo risiede nella sua velocità accelerata, che supera la velocità delle CME scoppiate all’inizio di questa settimana. Questa tempesta solare in rapido movimento probabilmente intercetterà la seconda e la terza tempesta solare in arrivo lungo il suo percorso, incorporandole nella sua struttura. Pertanto, una “CME cannibale” più grande e potente attraverserà l’orbita terrestre, avendo un impatto diretto sul campo geomagnetico del nostro pianeta.

Per comprendere meglio la traiettoria e il potenziale impatto di questa tempesta, gli scienziati hanno combinato i dati del modello del vento solare WSA-ENLIL. L’analisi risultante rivela la progressione delle CME scoppiate il 27 e 28 novembre. Mentre la prima, relativamente debole, passa vicino alla Terra il 29 novembre, la seconda e la terza sembrano fondersi a causa della loro vicinanza. Tuttavia, la differenza significativa nella velocità della quarta CME le consente di raggiungere le CME unite, determinando la formazione di una CME cannibale più grande. Si prevede che questa tempesta intensificata passerà sulla Terra intorno alle 00:00 UTC del 1 dicembre o la sera del 30 novembre.

Come conseguenza della maggiore intensità di questa tempesta geomagnetica, si prevede che la portata meridionale delle aurore, comunemente nota come “arco”, si estenderà ancora più a sud del solito.

FAQ:

D: Cosa ha causato l’aggiornamento delle previsioni sulla tempesta geomagnetica?

R: L'aggiornamento delle previsioni è avvenuto a causa dell'emergere di un potente brillamento solare osservato dal Solar Dynamics Observatory della NASA.

D: Che cos'è un "CME full halo"?

R: Un 'alone CME completo' si riferisce a una nuvola di plasma solare che si espande lontano dal Sole, formando una struttura ad anello attorno al disco solare, bloccando la luce solare diretta.

D: Quando il CME cannibale avrà un impatto sulla Terra?

R: Si prevede che la CME cannibale colpirà il campo geomagnetico della Terra intorno alle 00:00 UTC del 1 dicembre, o la sera del 30 novembre.

D: In che modo la maggiore intensità della tempesta geomagnetica influenzerà l'arco delle aurore?

R: Si prevede che l'intensificazione della tempesta geomagnetica spingerà l'arco delle aurore più a sud del solito.