Titolo: Studenti universitari del New Brunswick si preparano a lanciare un mini-satellite per la ricerca atmosferica e meteorologica

Gli studenti universitari del New Brunswick si stanno preparando a inviare nello spazio un mini-satellite chiamato Satellite Violet per una missione rivoluzionaria. Questo ambizioso progetto, finanziato dall'Agenzia spaziale canadese e dalla New Brunswick Innovation Foundation, mira a studiare l'atmosfera superiore della Terra e i modelli meteorologici attraverso esperimenti scientifici.

Il Satellite Violet ha completato con successo la fase di test presso l'Agenzia spaziale canadese a Montreal e il suo lancio sulla Stazione Spaziale Internazionale è previsto per l'inizio del 2022. Una volta messo in orbita, il mini-satellite svolgerà un ruolo chiave nel catturare i segnali GPS e nel tracciarne i movimenti. propri movimenti, fornendo dati cruciali per la ricerca atmosferica e meteorologica.

Per garantire una comunicazione senza interruzioni con il satellite, il team sta attualmente lavorando alla creazione di una sala di controllo della stazione terrestre dotata di computer e apparecchiature radio all'avanguardia presso la Gillin Hall dell'UNB. Questa struttura consentirà al team di stabilire un contatto radio con Satellite Violet una volta che sarà nello spazio.

Fin dal suo inizio nel 2018, questo progetto ha riunito più di 300 persone, tra cui 274 studenti, provenienti da vari dipartimenti di ingegneria dell'Università di Moncton e del New Brunswick Community College di Saint John. Ha fornito un'opportunità unica di collaborazione e contributo allo sviluppo del mini-satellite.

Satellite Violet, grande all'incirca quanto una pagnotta, è dotato di un telaio in alluminio, circuiti stampati e pannelli solari. Orbiterà attorno alla Terra ogni 90 minuti ad una velocità di otto chilometri al secondo. Il satellite è uno dei 14 mini-satelliti canadesi che partecipano al progetto canadese CubeSat, che si concentra sulla formazione degli studenti post-secondari nella progettazione, costruzione, lancio e funzionamento delle missioni dallo spazio.

Il 4 marzo 2022, Satellite Violet intraprenderà il suo viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale attraverso un razzo Falcon 9 procurato dalla NASA. Una volta completata la sua missione, il mini-satellite si disintegrerà nell’atmosfera, segnando un contributo significativo all’esplorazione spaziale da parte di questi talentuosi studenti canadesi.