Boeing si prepara per la futura produzione delle fasi fondamentali del sistema di lancio spaziale presso il Kennedy Space Center

Boeing, il principale appaltatore della NASA per le fasi principali dello Space Launch System (SLS), sta per completare la seconda fase principale del programma Artemis della NASA presso la Michoud Assembly Facility (MAF) di New Orleans. Tuttavia, i futuri stadi principali saranno sottoposti all’assemblaggio finale presso il loro sito di lancio, il Kennedy Space Center (KSC) in Florida.

L'imminente fase principale di Artemis III sarà la prima ad essere completata al KSC. Boeing ha già trasportato la sezione motori in Florida per l'allestimento e punta a rendere pronte le nuove strutture nel Vehicle Assembly Building (VAB) entro la fine del 2024. Si prevede che l'hardware dello stadio per Artemis III sarà pronto per l'assemblaggio finale entro lo stesso periodo. tempo.

Oltre ad Artemis III, è in corso la produzione anche per lo stadio principale di Artemis IV. La consegna della struttura della sezione motore dell'Artemis IV è prevista in Florida nella prima parte del prossimo anno.

Per ottimizzare la produzione, Boeing introdurrà nuovi metodi di assemblaggio finale per lo stadio principale dell’Artemis III. La sezione del motore sarà equipaggiata con le sue attrezzature di lavoro presso la Space Station Processing Facility (SSPF) al KSC, mentre il resto della fase continuerà l'assemblaggio al MAF. Il sottoinsieme assemblato verrà quindi trasportato su chiatta al KSC per l'integrazione finale nell'High Bay 2 del VAB.

L'integrazione della sezione del motore e della struttura del serbatoio dell'ossigeno liquido (LOX) sono i principali fattori determinanti per la produzione della fase principale. Il completamento strutturale del serbatoio LOX è stato ritardato a causa di problemi con la saldatura della cupola di poppa. Le squadre si stanno occupando del corpo insanguinato risultante, che è leggermente fuori dalle dimensioni consentite.

Nonostante queste sfide, Boeing e la NASA stanno lavorando per completare lo stadio principale di Artemis III entro il 2025. La transizione della produzione dello stadio principale da MAF a KSC segna un’importante pietra miliare nell’obiettivo della NASA di riportare gli esseri umani sulla Luna attraverso il programma Artemis.