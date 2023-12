Il telescopio della NASA cattura un brillamento solare da record, causando interferenze radio

By

In un evento celeste significativo, un recente brillamento solare registrato dal Solar Dynamics Observatory della NASA ha sbalordito gli scienziati con la sua grandezza. Questa massiccia eruzione solare ha causato una temporanea interruzione delle comunicazioni radio sulla Terra, colpendo varie parti degli Stati Uniti e altre regioni illuminate dal sole. L’incendio, il più grande osservato dal 2017, ha avuto un profondo impatto, con diversi piloti che hanno segnalato interruzioni delle comunicazioni in tutto il Paese.

Lo Space Weather Prediction Center del governo ha evidenziato la diffusa interferenza causata dal brillamento solare. L'eruzione ha avuto origine dalla sezione dell'estremo nord-ovest del sole, come riportato dal centro. Gli scienziati stanno attualmente monitorando attentamente la regione delle macchie solari, analizzando il potenziale di un’espulsione di massa coronale, nota anche come ondata di plasma, da dirigere verso il nostro pianeta.

Il Solar Dynamics Observatory della NASA, lanciato nel 2010, ha svolto un ruolo cruciale nel catturare questo straordinario evento. La navicella spaziale, situata in un'orbita eccezionalmente alta attorno alla Terra, monitora costantemente il sole. Il filmato catturato rivela un’abbagliante ondata di energia nella luce ultravioletta estrema, mostrando l’immenso potere del bagliore.

Questo evento allarmante serve a ricordare che il sole si sta rapidamente avvicinando al picco del suo ciclo solare, che si verifica circa ogni 11 anni. Gli scienziati prevedono che l’attività massima delle macchie solari è prevista nel 2025, indicando un ulteriore potenziale per tali brillamenti solari nel prossimo futuro.

Mentre gli scienziati continuano a studiare e analizzare l’impatto di questa eruzione solare, è evidente che la nostra dipendenza dalle comunicazioni radio potrebbe dover affrontare sfide intermittenti mentre attraversiamo questo straordinario periodo di attività solare.