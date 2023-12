Gli astronauti si preparano per lo storico sorvolo della Luna mentre Biden ospita l'equipaggio dell'Artemis II

L'equipaggio dell'Artemis II, composto da tre americani e un canadese, ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca in un evento storico. Biden ha mostrato una roccia lunare raccolta durante l'era Apollo, a simboleggiare il rinnovato interesse per l'esplorazione spaziale e le imminenti missioni Artemis. L'equipaggio ha espresso gratitudine per il sostegno e la leadership dell'amministrazione, che ha reso possibile il loro straordinario viaggio.

Parte essenziale del programma Artemis della NASA, i quattro astronauti saranno i primi a volare a bordo della capsula Orion, che verrà lanciata dal Kennedy Space Center alla fine del 2024. Tuttavia, la loro missione non comporterà l'atterraggio sulla luna ma piuttosto una circumnavigazione del corpo lunare. prima di ritornare sulla Terra. Questo volo servirà come prova per un successivo atterraggio lunare previsto per l'anno successivo.

Il comandante Reid Wiseman ha sottolineato che l'equipaggio rimane concentrato sulla prontezza della missione, riponendo la propria fiducia nella NASA e nella preparazione del veicolo. I preparativi includono addestramento approfondito, simulazioni e collaborazione con il controllo della missione per garantire la sicurezza dell'equipaggio durante il viaggio. Parteciperanno inoltre a una prova generale a febbraio, simulando il loro ritorno sulla Terra praticando il recupero della capsula nell'Oceano Pacifico.

L'equipaggio dell'Artemis II è notevole non solo per il ruolo svolto nel sorvolo della Luna, ma anche per la sua diversità. Tra questi figura il primo cittadino non statunitense a far parte di un equipaggio lunare. La missione Artemis della NASA, che prende il nome dalla sorella gemella di Apollo della mitologia, mira a rivitalizzare l’esplorazione lunare e aprire la strada alla futura esplorazione spaziale umana oltre l’orbita terrestre.

Sebbene siano stati compiuti progressi, sono possibili ritardi a causa delle indagini in corso sullo scudo termico della capsula Orion. Durante un volo di prova attorno alla Luna nel 2021, lo scudo termico ha subito una carbonizzazione e una perdita di materiale inaspettate. Lo scudo termico è essenziale per proteggere gli astronauti durante il rientro nell'atmosfera terrestre, rendendo la sua integrità cruciale per il successo della missione.

Nell'incontro con il presidente Biden, l'equipaggio espresse ammirazione per il suo impegno nella missione e fece riferimento a un potente discorso del presidente John F. Kennedy nel 1962 riguardo alla missione sulla luna. La dedizione di Biden nel realizzare grandi cose attraverso l'esplorazione spaziale è in linea con gli obiettivi dell'equipaggio e con le ambizioni più ampie del programma Artemis.

La roccia lunare esposta nello Studio Ovale, nota come campione lunare 76015,143, è un prestito della NASA ed è stata raccolta dagli astronauti dell'Apollo 17 Harrison Schmitt e Gene Cernan nel 1972. Questa roccia di 3.9 miliardi di anni pesa poco meno di un metro e mezzo. sterlina, che serve come ricordo tangibile dei successi passati dell'umanità sulla superficie lunare.