Preparati per uno straordinario spettacolo dell'aurora boreale questo fine settimana

Gli scienziati prevedono che la Terra sta per sperimentare una forte tempesta geomagnetica questo fine settimana. Questa tempesta potrebbe provocare spettacoli mozzafiato dell’aurora boreale alle medie latitudini. L’allarme è stato lanciato dopo che un brillamento solare ha causato tre separate espulsioni di massa coronale (CME) sul Sole, tutte dirette verso la Terra, creando un fenomeno insolito noto come “alone CME”.

Una CME è essenzialmente una nuvola di campi magnetici e particelle cariche che emana dal sole. Viaggia attraverso lo spazio a velocità incredibili fino a 1,900 miglia al secondo. Il viaggio dal Sole alla Terra può durare alcuni giorni, durante i quali le particelle cariche accelerano lungo le linee del campo magnetico terrestre. Questa accelerazione porta alla formazione di una tempesta geomagnetica, caratterizzata da vivaci manifestazioni di luci verdi e rosse attorno alle regioni polari e, in rare occasioni, anche alle medie latitudini.

Il famoso fisico solare Dr. Ryan French ha espresso il suo entusiasmo per l'imminente evento, affermando: “Wow, non vedevo un alone ECM così chiaro da molto tempo! L'eruzione di oggi è stata causata da un grande brillamento, e si prevede che causerà un'aurora significativa entro questa settimana."

Secondo un modello della NASA, la CME dovrebbe raggiungere la Terra a mezzogiorno, ora universale, di venerdì 1 dicembre. Ciò rende venerdì sera il momento ottimale per assistere all'aurora. Tuttavia, SpaceWeather.com suggerisce che potrebbe arrivare un giorno prima, rendendo il giovedì e il venerdì sera i periodi migliori per andare a caccia dell’aurora.

È difficile prevedere con precisione l’intensità delle manifestazioni dell’aurora. Tuttavia, gli scienziati prevedono la possibilità di vedere una forte tempesta geomagnetica questa settimana. Sebbene le tempeste geomagnetiche di classe G1 e G2 siano relativamente comuni, esiste la possibilità di incontrare tempeste di classe G3 e persino G4. È noto che le tempeste G2 causano aurore visibili fino all'estremo sud del Colorado e del Missouri, quindi se si verificano tempeste G3 e G4, l'aurora potrebbe potenzialmente essere osservata in tutti gli Stati Uniti.

Per ottimizzare le tue possibilità di osservare l'aurora boreale, dirigiti verso le regioni appena sotto il Circolo Polare Artico. In Nord America, gli osservatori possono intravedere l'aurora come un debole bagliore sull'orizzonte settentrionale. È fondamentale trovare un'area buia lontana dall'inquinamento luminoso, poiché le luci della città e il bagliore del tramonto possono essere facilmente confusi con l'aurora. Se vuoi davvero assistere a spettacoli frequenti e più luminosi, considera di pianificare un viaggio al Circolo Polare Artico in Alaska, nel Canada settentrionale o nella Scandinavia settentrionale (Norvegia, Finlandia, Svezia e Islanda) entro i prossimi due o tre anni.

Ricordatevi di tenere il cielo limpido e gli occhi ben aperti, perché questo fine settimana promette uno straordinario spettacolo celeste.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa causa l'aurora boreale?

L'aurora boreale, scientificamente conosciuta come aurora boreale, si forma quando le particelle cariche provenienti dal sole entrano nell'atmosfera terrestre e si scontrano con atomi e molecole. Queste collisioni producono energia sotto forma di luce, dando vita agli affascinanti spettacoli di colori che osserviamo.

2. Qual è il momento migliore per vedere l'aurora boreale?

Il periodo migliore per vedere l'aurora boreale è durante i mesi invernali, quando le notti sono più lunghe e buie. Inoltre, l'attività del sole, in particolare il ciclo solare, influenza la frequenza e l'intensità dell'aurora. Durante la fase di massimo solare, che avviene ogni 11 anni, gli avvistamenti dell'aurora boreale diventano più frequenti.

3. Qual è il posto migliore per vedere l'aurora boreale?

I luoghi più favorevoli per osservare l'aurora boreale sono le regioni all'interno o in prossimità del circolo polare artico, come l'Alaska, il Canada settentrionale e la Scandinavia settentrionale. Queste aree offrono cieli più limpidi e un inquinamento luminoso ridotto, consentendo una migliore esperienza visiva.

4. Come posso fotografare l'aurora boreale?

Fotografare l'aurora boreale richiede attrezzature e tecniche adeguate. Per catturare queste luci eteree, utilizza un robusto treppiede per mantenere stabile la fotocamera, imposta un'ampia apertura, un ISO elevato e una velocità dell'otturatore bassa. Sperimenta impostazioni diverse e sii paziente, poiché scattare una fotografia impressionante dell'aurora boreale spesso richiede pratica e perseveranza.