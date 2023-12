Gli astronomi scoprono una rara sestina risonante di sub-Nettuno

By

Un gruppo di astronomi ha fatto una scoperta straordinaria: un sistema di sei pianeti in orbita attorno a una stella vicina che sono rimasti bloccati in uno schema di risonanza per miliardi di anni. Questa scoperta, pubblicata sulla rivista Nature, getta nuova luce sui misteri della formazione e dell’evoluzione dei pianeti.

Conosciuta come HD 110067, la stella si trova nella costellazione della Chioma di Berenice, a soli 100 anni luce dalla Terra. Nonostante sia invisibile a occhio nudo, la sua vicinanza al nostro sistema solare lo rende un intrigante oggetto di studio per gli scienziati.

Questi nuovi pianeti, chiamati “sub-Nettuno” a causa delle loro dimensioni, si trovano all’interno della zona abitabile della stella. Tuttavia, le loro temperature torride e le atmosfere gassose li rendono inospitali per la vita come la conosciamo. Tuttavia, la caratteristica unica che li distingue sono le loro orbite risonanti tra loro.

Le catene risonanti nei sistemi planetari sono estremamente rare, rendendo questa scoperta particolarmente notevole. Il periodo orbitale di ogni pianeta è in un rapporto preciso con le orbite dei pianeti adiacenti. Ad esempio, un pianeta completa tre orbite mentre un altro pianeta ne completa due.

Secondo l'autore principale Rafael Luque dell'Università di Chicago, queste catene risonanti forniscono informazioni vitali su come questi pianeti si sono formati inizialmente e sul perché hanno mantenuto questo modello stabile per miliardi di anni. La maggior parte dei sistemi planetari, incluso il nostro, non mostrano tale risonanza.

Questo sistema di pianeti appena scoperto mette alla prova la nostra attuale comprensione di come i pianeti si formano e si mantengono per lunghi periodi. Gli scienziati ipotizzano che questi pianeti siano rimasti indisturbati da eventi significativi come impatti catastrofici o il passaggio ravvicinato di altre stelle.

Il gruppo di ricerca dietro questa scoperta rivoluzionaria è composto da più di 150 scienziati provenienti da 12 nazioni diverse. Le loro scoperte suggeriscono che HD 110067 può servire da ottimo esempio per svelare i misteri della formazione e dell’evoluzione dei pianeti.

FAQ

D: Cosa sono i pianeti sub-Nettuno?

R: I sub-Nettuno sono pianeti più grandi dei mondi rocciosi come la Terra ma più piccoli dei giganti gassosi come Nettuno.

D: Come hanno fatto gli scienziati a scoprire questi pianeti?

R: I pianeti sono stati inizialmente rilevati utilizzando il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA nel 2020. Ulteriori osservazioni sono state effettuate dal Characterizing ExOPlanets Satellite (CHEOPS) dell'Agenzia spaziale europea nel 2022.

D: Questi pianeti supporteranno la vita?

R: No, le temperature estreme e le atmosfere gassose li rendono inadatti alla vita come la conosciamo.

D: Perché i sub-Nettuno sono così comuni nell'universo?

R: La prevalenza dei sub-Nettuno è ancora una questione aperta. Non è chiaro se ciò sia dovuto a un errore nei nostri metodi di rilevamento o se tali pianeti siano davvero più abbondanti nell’universo.

