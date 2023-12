Gli astronomi scoprono un raro sistema stellare composto da sei pianeti

By

Gli astronomi hanno fatto una scoperta entusiasmante: un raro sistema stellare composto da sei pianeti orbitanti. Ciò che rende questa scoperta ancora più intrigante è che i pianeti si muovono in perfetta sincronizzazione tra loro, creando un ritmo ritmico che gli scienziati trovano affascinante. Questo passo gravitazionale “in sincronia” fornisce preziose informazioni sulla formazione e sull’evoluzione dei pianeti.

La stella al centro di questo sistema, conosciuta come HD110067, è più piccola e leggermente più debole del nostro Sole. I sei pianeti, denominati “sub-Nettuno”, sono versioni potenzialmente più piccole di Nettuno nel nostro sistema solare. Orbitano attorno alla stella secondo un ritmo ciclico così preciso da poter essere tradotto in musica.

Situato a 100 anni luce di distanza nella costellazione della Chioma di Berenice, HD110067 ha a lungo lasciato perplessi i ricercatori. Tuttavia, grazie ai dati raccolti dalla NASA e dalla sonda spaziale dell’Agenzia spaziale europea (ESA), gli scienziati dell’Università di Warwick e dell’Università di Chicago sono riusciti a svelare la vera architettura di questo insolito sistema.

Uno dei ricercatori principali, il dottor Rafael Luque, descrive questa scoperta come un sistema di riferimento per lo studio dei sub-Nettuno. Questi tipi di pianeti sono i più comuni al di fuori del nostro sistema solare e comprenderne la formazione, la composizione e il potenziale per supportare l’acqua liquida è cruciale nella ricerca di esopianeti abitabili.

L’indicazione iniziale della presenza di pianeti in questo sistema stellare è arrivata dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA nel 2020. Le osservazioni successive hanno escluso l’interpretazione originale ma hanno fornito la prova di due ulteriori possibili pianeti. Per determinare i periodi orbitali dei pianeti, i ricercatori hanno utilizzato i dati del Characterizing Exoplanet Satellite (CHEOPS) dell'ESA.

Ciò che distingue questo sistema stellare è la sua configurazione di “risonanza”. I pianeti più vicini alla stella mostrano una risonanza 3/2, dove un pianeta completa tre orbite ogni due orbite del pianeta successivo. Tra i pianeti più esterni si osserva una risonanza 4/3, con quattro orbite completate per ogni tre orbite del pianeta successivo. Tali modelli di risonanza sono rari e offrono preziose informazioni sulla formazione e l’evoluzione dei sistemi planetari.

Anche se l’esatta natura di questi pianeti sub-nettuniani deve ancora essere pienamente compresa, la loro danza ritmica è probabilmente persistita per miliardi di anni. Solo una piccola frazione dei sistemi planetari mostra risonanza, rendendo questa scoperta ancora più significativa.

Il sistema HD110067 e i suoi pianeti sub-Nettuno, con le loro grandi atmosfere, presentano eccellenti opportunità per studi futuri utilizzando telescopi avanzati come il James Webb Space Telescope (JWST) e il prossimo telescopio Ariel dell'ESA.

Domande frequenti (FAQ)

Cos’è la risonanza nei sistemi planetari?

La risonanza planetaria si riferisce alla configurazione orbitale dei pianeti in cui interagiscono gravitazionalmente in uno schema sincronizzato, completando le orbite in un rapporto specifico. Nel caso del sistema stellare HD110067, i pianeti mostrano una risonanza 3/2 e una risonanza 4/3.

Perché la scoperta della risonanza nei sistemi planetari è significativa?

I sistemi risonanti forniscono preziose informazioni sulla formazione e l’evoluzione dei sistemi planetari. Offrono indizi sulle condizioni iniziali e sulle successive dinamiche che hanno modellato i pianeti all’interno del sistema.

Quanto è lontano il sistema stellare HD110067?

Il sistema stellare HD110067 si trova a circa 100 anni luce dalla Terra. Risiede nella costellazione settentrionale della Chioma di Berenice.

Cosa sono i pianeti sub-nettuniani?

I pianeti sub-nettuniani sono esopianeti che hanno dimensioni e massa simili a Nettuno nel nostro sistema solare. Sono più grandi della Terra ma più piccoli dei giganti gassosi come Giove e Saturno.

Ulteriori studi su questo sistema stellare aiuteranno nella ricerca di pianeti abitabili?

Sì, lo studio della formazione, della composizione e della potenziale abitabilità dei pianeti subnettuniani come quelli del sistema HD110067 fornisce importanti spunti che contribuiscono alla nostra comprensione degli esopianeti abitabili. I dati raccolti da questo sistema saranno determinanti per identificare potenziali candidati per l’esplorazione futura e la ricerca della vita extraterrestre.